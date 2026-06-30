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जसपुर नगर पालिका में कैबिनेट मंत्री का छापा, अफसर-कर्मचारी गायब, शराब की बोतलें मिली

मंत्री ने गैरहाजिर अफसरों-कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के साथ शराब की बोतलों के लिए जिम्मेदार लोगों पर भी एक्शन लेने को कहा

MINISTER RAM SINGH KAIDA RAID
नगर पालिका परिषद में मंत्री का छापा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 30, 2026 at 12:58 PM IST

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उधम सिंह नगर: जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही और सरकारी कार्यालयों में अनुशासनहीनता पर उत्तराखंड सरकार सख्त नजर आ रही है. इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने जसपुर नगर पालिका परिषद में छापा मारा. छापे के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जबकि कार्यालय परिसर में मदिरा सेवन से जुड़ी सामग्री मिलने पर मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.

नगर पालिका परिषद में मंत्री का छापा, गैरहाजिर मिले अफसर-कर्मचारी: उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने सोमवार को नगर पालिका परिषद, जसपुर का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली का जायजा लिया. अचानक पड़े इस छापे से कार्यालय में हड़कंप मच गया. मंत्री ने सबसे पहले उपस्थिति पंजिका (अटेंडेंस रजिस्टर) की जांच की, जिसमें कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ कर्मचारी लगातार कई दिनों से कार्यालय नहीं आ रहे थे.

कैबिनेट मंत्री का छापा (Etv Bharat)

नगर पालिका कार्यालय परिसर में मिलीं शराब की बोतलें: मंत्री ने कार्यालय के विभिन्न अनुभागों का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इसी दौरान कार्यालय परिसर में मदिरा सेवन से संबंधित सामग्री (शराब की बोतलें) मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की. मंत्री ने इसे सरकारी कार्यालय की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कहा कि इस तरह का आचरण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है.

जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश: राम सिंह कैड़ा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में तत्काल नियमानुसार जांच कराई जाए तथा जो भी कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ बिना किसी देरी के आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही हर कर्मचारी की पहली जिम्मेदारी है.

लापरवाही बर्दाश्त नहीं- मंत्री कैड़ा: मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है. यदि अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचेंगे या अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करेंगे, तो इसका सीधा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है. इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही या गैरजिम्मेदाराना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

जनता की समस्याओं का समाधान करना है दायित्व: उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व है. यदि कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से विमुख पाया जाता है या जनहित के कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

मंत्री ने अफसरों को दिए ये निर्देश: मंत्री राम सिंह कैड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर पालिका में साफ-सफाई, पेयजल, सड़क, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय जनता की सेवा के लिए हैं और यहां आने वाले प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक तथा समय पर उसकी समस्या का समाधान मिलना चाहिए.

छापे के बाद चर्चा का माहौल: छापे के बाद नगर पालिका परिषद में पूरे दिन अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच चर्चा का माहौल बना रहा. मंत्री के इस सख्त रुख को प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. उन्होंने दोहराया कि सरकार जनता के प्रति पूरी तरह जवाबदेह है और किसी भी अधिकारी की लापरवाही या अनुशासनहीनता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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