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जसपुर नगर पालिका में कैबिनेट मंत्री का छापा, अफसर-कर्मचारी गायब, शराब की बोतलें मिली

नगर पालिका परिषद में मंत्री का छापा ( Etv Bharat )

उधम सिंह नगर: जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही और सरकारी कार्यालयों में अनुशासनहीनता पर उत्तराखंड सरकार सख्त नजर आ रही है. इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने जसपुर नगर पालिका परिषद में छापा मारा. छापे के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जबकि कार्यालय परिसर में मदिरा सेवन से जुड़ी सामग्री मिलने पर मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. नगर पालिका परिषद में मंत्री का छापा, गैरहाजिर मिले अफसर-कर्मचारी: उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने सोमवार को नगर पालिका परिषद, जसपुर का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली का जायजा लिया. अचानक पड़े इस छापे से कार्यालय में हड़कंप मच गया. मंत्री ने सबसे पहले उपस्थिति पंजिका (अटेंडेंस रजिस्टर) की जांच की, जिसमें कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ कर्मचारी लगातार कई दिनों से कार्यालय नहीं आ रहे थे. कैबिनेट मंत्री का छापा (Etv Bharat) नगर पालिका कार्यालय परिसर में मिलीं शराब की बोतलें: मंत्री ने कार्यालय के विभिन्न अनुभागों का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इसी दौरान कार्यालय परिसर में मदिरा सेवन से संबंधित सामग्री (शराब की बोतलें) मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की. मंत्री ने इसे सरकारी कार्यालय की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कहा कि इस तरह का आचरण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है.