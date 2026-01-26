ETV Bharat / state

पलाड़ा दौरे पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने बजट को लेकर दिए बड़े संकेत, कांग्रेस पर साधा निशाना

मंत्री राठौड़ ने पलाड़ा में कहा कि आगामी बजट में युवाओं, किसानों व महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएं होंगी.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 26, 2026 at 6:44 PM IST

कुचामन सिटी: राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल विभाग के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ डीडवाना–कुचामन जिले के पलाड़ा गांव के दौरे पर रहे. मंत्री राठौड़ ने भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा के निवास पर पहुंचकर उनके पिता के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया. इस दौरान मंत्री राठौड़ ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया.

संवेदना प्रकट करने के बाद कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मीडिया से रूबरू हुए. SIR अभियान को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह बेबुनियाद आरोप लगाकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा किसी भी वर्ग विशेष के मतदाताओं के नाम कटवाने जैसी राजनीति में विश्वास नहीं रखती और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना ही सरकार की प्राथमिकता है.

आगामी बजट को लेकर मंत्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार के पिछले दो बजट आमजन के लिए राहत पहुंचाने वाले रहे हैं. बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ इन बजटों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दी है. उन्होंने बताया कि आने वाला बजट भी प्रदेश के बुनियादी ढांचे को और सशक्त बनाने पर केंद्रित रहेगा. इस बजट में युवाओं के लिए नई भर्तियों की घोषणाएं की जाएंगी, किसानों के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी और महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाएंगे, ताकि समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके. इसके साथ ही मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यों और जनहितकारी नीतियों के चलते जनता का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है और आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल होगी.

