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इस बार मानसून में नहीं 'डूबेगा' फरीदाबाद? मंत्री राजेश नागर की अधिकारियों को चेतावनी- 'समय पर पूरे हो काम, लापरवाही बर्दाश्त नहीं'

कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक की.

Cabinet Minister Rajesh Nagar
Cabinet Minister Rajesh Nagar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 28, 2026 at 9:30 AM IST

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फरीदाबाद: हरियाणा में मानसून की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने दावा किया है कि इस बार मानसून में फरीदाबाद में जलभराव नहीं होगा. मौसम विभाग के मुताबिक मानसून केरल में 2 से 4 जून के बीच दस्तक दे सकता है. पहले इसके 26 मई तक पहुंचने का अनुमान था, लेकिन मौसम की परिस्थितियां अनुकूल नहीं बनने की वजह से इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है.

अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री की बैठक: बुधवार को कैबिनेट मंत्री ने तिगांव विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान मंत्री ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की. खास तौर पर सड़कों के सुदृढ़ीकरण, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं की स्थिति पर अधिकारियों से रिपोर्ट ली. मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों को साफ शब्दों में निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

इस बार मानसून में नहीं 'डूबेगा' फरीदाबाद? मंत्री राजेश नागर की अधिकारियों को चेतावनी (ETV Bharat)

सीवर और नालों की सफाई के आदेश: इस दौरान मंत्री राजेश नागर ने कहा कि मानसून को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शहर में सीवर सफाई की व्यवस्था हो, या फिर नालों की सफाई की. सभी काम समय रहते पूरा हो जाना चाहिए, ताकि मानसून के दिनों में शहर में जलभराव की स्थिति ना हो. उन्होंने कहा कि सभी विकास परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

SIR को लेकर दी प्रतिक्रिया: SIR (Special Intensive Revision) को लेकर कैबिने मंत्री राजेश नागर ने कहा कि किसी भी पार्टी के नेता को SIR पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए. SIR एक सामान्य प्रक्रिया है और ये पहले की सरकारों के समय भी होती रही हैं. अब हरियाणा में भी SIR की प्रक्रिया चल रही है, तो इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए.

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फरीदाबाद में जलभराव
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