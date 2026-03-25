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LPG की कालाबाजारी पर कार्रवाई: अब तक 8 FIR, 825 सिलेंडर जब्त, 'अफवाह फैलाने वालों पर भी होगी कार्रवाई'

घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है. अभी तक 8 FIR दर्ज. 825 LPG सिलेंडर जब्त किए गए.

LPG Black Marketing
LPG Black Marketing (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 25, 2026 at 8:17 AM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि अब तक आठ FIR दर्ज की गई हैं और 825 LPG सिलेंडर जब्त किए गए हैं. उन्होंने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि राज्य में घरेलू LPG आपूर्ति की कोई कमी नहीं है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है.

LPG सिलेंडर की कालाबाजारी पर सरकार सख्त: मंत्री ने कहा "LPG आपूर्ति से जुड़ी किसी भी अनियमितता को तुरंत दूर किया जा रहा है. सरकार LPG सिलेंडरों की कालाबाज़ारी और दुरुपयोग के प्रति ज़ीरो-टॉलरेंस का रवैया अपना रही है. राज्य में पेट्रोल, डीज़ल और घरेलू LPG की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है" कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने चेतावनी दी कि अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अभी तक की कार्रवाई में फरीदाबाद में सात और सोनीपत में एक FIR दर्ज की गई है. इसके अलावा तीन वाहन जब्त किए गए हैं.

PNG कनेक्शन के इस्तेमाल को बढ़ावा: मंगलवार शाम हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई. करीब छह घंटे तक चली बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि "पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण, इस समस्या का सामना पूरी दुनिया कर रही है. पूरी दुनिया इससे प्रभावित है. सरकार ने PNG कनेक्शन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का फ़ैसला किया है. फ़िलहाल राज्य में लगभग 5 लाख PNG कनेक्शन धारक हैं, लेकिन लगभग 2 लाख उपभोक्ता इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं."

सोलर स्टोव और इलेक्ट्रिक स्टोव पर जोर: सीएम नायब सैनी ने कहा कि "मौजूदा वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए, सहयोग की भावना के साथ प्रयास किए जाने चाहिए. एलपीजी गैस की कालाबाज़ारी पर रोक लगाने के लिए सख़्त कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा, सोलर स्टोव और इलेक्ट्रिक प्लेट/स्टोव जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि फ़िलहाल 10 कंपनियां PNG की आपूर्ति कर रही हैं."

कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही: कैबिनेट मंत्री ने बताया कि "पिछले 6 दिनों में, तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले 61,034 घरेलू LPG सिलेंडरों की आपूर्ति की है, और बॉटलिंग प्लांटों में मौजूदा स्टॉक 9.82 लाख से ज़्यादा घरेलू सिलेंडरों का है. कमर्शियल LPG के बारे में उन्होंने बताया कि पिछले 25 दिनों में, 19 किलोग्राम वाले 848 कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति की गई, और बॉटलिंग प्लांटों में मौजूदा स्टॉक 1.79 लाख से ज़्यादा सिलेंडरों का है."

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