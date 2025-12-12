फरीदाबाद में गुर्जर महोत्सव का शुभारंभ, कैबिनेट मंत्री राजेश नागर बोले- 'इससे समाज में समरसता और भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा'
Faridabad Gurjar Festival 2025: हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने सूरजकुंड मेला परिसर में आयोजित गुर्जर महोत्सव का शुभारंभ किया.
Published : December 12, 2025 at 6:59 PM IST
फरीदाबाद: शुक्रवार को सूरजकुंड में गुर्जर महोत्सव की शुरुआत हुई. तीन दिनों तक चलने वाले इस गुर्जर महोत्सव में गुर्जर समाज से जुड़ी हुई संस्कृति विरासत की झलक देखने को मिलेगी. इस गुर्जर महोत्सव में पूरे देश के गुर्जर समाज के लोग शामिल होने जा रहे हैं. हरियाणा के मंत्री राजेश नागर ने सूरजकुंड मेला परिसर में आयोजित गुर्जर महोत्सव का उद्घाटन किया. इस अवसर पर नागर ने कहा कि "गुर्जर संस्कृति को ये मेला अंतरराष्ट्रीय पहचान देगा." उन्होंने इस आयोजन से समाज में समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए आयोजकों का धन्यवाद किया.
फरीदाबाद में गुर्जर महोत्सव: मंत्री राजेश नागर ने कहा कि "इस मेले में हमारी संस्कृति का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कपड़ों का पहनावा, गहनों का स्टाइल, नित्य प्रति की जीवन शैली, पशुओं के प्रति प्रेम आदि का प्रदर्शन किया गया है, जिसे आज की नई पीढ़ी यहां देख सकेगी. आज की भौतिक जिंदगी में पुरानी चीजें जहां पीछे छूट जा रही हैं. वहीं इस प्रकार के आयोजन उनको नई पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं."
'मेले में दिखेगी संस्कृति': मंत्री राजेश नागर ने कहा कि इस मेले में हमारी गांव की संस्कृति को देखा जा सकता है. मेरी सभी से अपील है कि खासकर नई युवा पीढ़ी को इस मेले में लेकर आएं, जिससे वह सीखें कि किस प्रकार से उनकी नानी, दादी दूध निकालती थी, घी बनाती थी, धागों से कपड़े बनाती थी. उनको ये सब देखकर अच्छा लगेगा.
मेले में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग: नागर ने आयोजक मंडल का धन्यवाद किया कि उन्होंने इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा आदि अनेक राज्यों में विशिष्ट व्यक्तियों के साथ मुलाकात कर उनका समर्थन सहयोग मांगा और उनको आमंत्रित किया. यही कारण है कि बड़ी संख्या में इस मेले में लोग पहुंचे. आने वाले दिनों में भी यहां लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है.
14 दिसंबर तक चलेगा गुर्जर महोत्सव: गौरतलब है कि ये मेला 12, 13 और 14 दिसंबर को यहां पर आयोजित होगा, जिसमें समाज, राजनीति, प्रशासन और शासन के जाने-माने चेहरों के शामिल होने की उम्मीद है. इसके अलावा अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इस गुर्जर महोत्सव में लगभग 20 लाख के करीब लोग पहुंचेंगे जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 15 लाख के करीब था.
