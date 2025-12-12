ETV Bharat / state

फरीदाबाद में गुर्जर महोत्सव का शुभारंभ, कैबिनेट मंत्री राजेश नागर बोले- 'इससे समाज में समरसता और भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा'

फरीदाबाद: शुक्रवार को सूरजकुंड में गुर्जर महोत्सव की शुरुआत हुई. तीन दिनों तक चलने वाले इस गुर्जर महोत्सव में गुर्जर समाज से जुड़ी हुई संस्कृति विरासत की झलक देखने को मिलेगी. इस गुर्जर महोत्सव में पूरे देश के गुर्जर समाज के लोग शामिल होने जा रहे हैं. हरियाणा के मंत्री राजेश नागर ने सूरजकुंड मेला परिसर में आयोजित गुर्जर महोत्सव का उद्घाटन किया. इस अवसर पर नागर ने कहा कि "गुर्जर संस्कृति को ये मेला अंतरराष्ट्रीय पहचान देगा." उन्होंने इस आयोजन से समाज में समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए आयोजकों का धन्यवाद किया.

फरीदाबाद में गुर्जर महोत्सव: मंत्री राजेश नागर ने कहा कि "इस मेले में हमारी संस्कृति का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कपड़ों का पहनावा, गहनों का स्टाइल, नित्य प्रति की जीवन शैली, पशुओं के प्रति प्रेम आदि का प्रदर्शन किया गया है, जिसे आज की नई पीढ़ी यहां देख सकेगी. आज की भौतिक जिंदगी में पुरानी चीजें जहां पीछे छूट जा रही हैं. वहीं इस प्रकार के आयोजन उनको नई पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं."

फरीदाबाद में गुर्जर महोत्सव का शुभारंभ (Etv Bharat)

'मेले में दिखेगी संस्कृति': मंत्री राजेश नागर ने कहा कि इस मेले में हमारी गांव की संस्कृति को देखा जा सकता है. मेरी सभी से अपील है कि खासकर नई युवा पीढ़ी को इस मेले में लेकर आएं, जिससे वह सीखें कि किस प्रकार से उनकी नानी, दादी दूध निकालती थी, घी बनाती थी, धागों से कपड़े बनाती थी. उनको ये सब देखकर अच्छा लगेगा.