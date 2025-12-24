ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण समिति बैठक, कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के दो अधिकारियों को किया निलंबित

कुरुक्षेत्र: जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री राजेश नागर एक्शन मोड में दिखे. उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के दो अधिकारियों को ना सिर्फ निलंबित किया, अपितु निरीक्षक नवीन कुमार और उप निरीक्षक अशोक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के भी आदेश दिए. उन्होंने कहा कि "शिकायत मिली थी. जिस पर जांच कराई गई, तो शिकायत सही मिली. जिस पर ये कार्रवाई की गई है."

कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक: मंत्री राजेश नागर ने कहा कि "हमें 15 शिकायत मिली थी. जिसमें से 9 का मौके पर निपटारा कर दिया गया, जबकि 6 शिकायतों को आगामी बैठक के लिए लंबित रखा गया है." उन्होंने कहा कि "जो संतोषजनक शिकायत मिलती है. उस पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाती है."

कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक (Etv Bharat)

मंत्री राजेश नागर ने सुनी लोगों की शिकायतें: बैठक में अधिवक्ता भीम चावला की शिकायत पर दूसरे पक्ष को वीडियो कॉल पर तलब किया गया, हालांकि ये मामला भी निपट नहीं पाया और इसे भी लंबित शिकायत में रखा गया है. एक अन्य मामले में मंत्री राजेश नागर ने गांव कतलाडी निवासी सिमरन की शिकायत पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता के अनुसूचित जाति व इनकम संबंधी कागजात की जांच करते हुए फीस को माफ किया जाए.