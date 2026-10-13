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"देश में वोट ही नहीं, विधायक-सांसद तक चुराए जा रहे", EC और भाजपा पर राजेश धर्माणी ने खड़े किए सवाल

कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ( ETV Bharat )

घुमारवीं: हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने एसआईआर विवाद और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े किए.

कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, "भाजपा देश में वोट चोरी करने के साथ-साथ विधायकों और सांसदों की खरीद-फरोख्त कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है. कांग्रेस द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए विरोध मार्च पर धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और कथित वोट चोरी के मामले को प्रमाणों के साथ उठाया है".