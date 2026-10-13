"देश में वोट ही नहीं, विधायक-सांसद तक चुराए जा रहे", EC और भाजपा पर राजेश धर्माणी ने खड़े किए सवाल
बिलासपुर दौरे पर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं पहुंचे. जहां उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 4:18 PM IST
घुमारवीं: हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने एसआईआर विवाद और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े किए.
कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, "भाजपा देश में वोट चोरी करने के साथ-साथ विधायकों और सांसदों की खरीद-फरोख्त कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है. कांग्रेस द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए विरोध मार्च पर धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और कथित वोट चोरी के मामले को प्रमाणों के साथ उठाया है".
धर्माणी ने अपने विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित बीएलओ ऐसे मतदाताओं के परिवारों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहे हैं, जिनके नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज हैं. उन्होंने दावा किया कि इस तरह की कथित गड़बड़ियों से भाजपा को फायदा पहुंचता है. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन को जनता का भरपूर समर्थन मिला और यह केवल कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन न रहकर जनता का प्रदर्शन बन गया.
वहीं, सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मंडी हाउस का राजनीतिकरण करने के आरोप पर पलटवार करते हुए धर्माणी ने कहा कि मंडी हाउस हिमाचल के सभी लोगों के लिए है, चाहे वे कांग्रेस से जुड़े हों या भाजपा से. हिमाचल का कोई भी आम नागरिक वहां जा सकता है, इसलिए मंडी हाउस का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाना गलत है. वर्तमान कांग्रेस सरकार ने मंडी हाउस का किराया बढ़ाने के साथ-साथ हिमाचल भवनों की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी काम किया है, ताकि लोगों को ठहरने के लिए पर्याप्त कमरे उपलब्ध हो सकें. अनुराग ठाकुर भी अपने समर्थकों के ठहरने की व्यवस्था वहां कर सकते हैं.
दरअसल, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवीं के परिसर में केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा, खेलकूद और व्यक्तित्व विकास से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स दिए तथा स्पोर्ट्स किट वितरित की. साथ ही विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की जानकारी भी ली.
केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं का अपना भवन न होने के कारण फिलहाल कक्षाएं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवीं के भवन में संचालित की जा रही हैं. इस पर मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए जमीन शिक्षा विभाग के नाम कर दी गई है. सरकार ने इस जमीन को लीज पर केंद्रीय विद्यालय संगठन को देने का निर्णय लिया है. इसके अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों को इसी स्कूल में साइंस लैब और खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा.
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