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'महिला आरक्षण बिल पर सिर्फ राजनीति कर रही भाजपा, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू करना गलत'

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, 'जब देश में नई जनगणना का कार्य जल्द पूरा होने वाला है, ऐसे में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू करना पूरी तरह गलत है. इससे प्रतिनिधित्व में असंतुलन पैदा होगा और व्यवस्था न्यायसंगत नहीं रह पाएगी. कांग्रेस और उसके सहयोगी दल महिला आरक्षण बिल के पूर्ण समर्थन में हैं, लेकिन इसे सही तरीके और सही समय पर लागू किया जाना जरूरी है. नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही इस बिल को लागू किया जाना चाहिए, ताकि सभी वर्गों को संतुलित और प्रभावी प्रतिनिधित्व मिल सके'.

बिलासपुर: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के बाद से देश की राजनीति गरमा गई है. इसी बीच हिमाचल प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने इस बिल को लेकर भाजपा पर तीखा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जबकि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण की समर्थक रही है. उन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा.

बता दें कि लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन बिल के गिरने के बाद भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस और सहयोगी दलों पर आरोप लगाए जा रहे. इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को मिला आरक्षण कांग्रेस की नीतियों का ही परिणाम है. धर्माणी के इस बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि महिला आरक्षण बिल को लेकर आने वाले समय में सियासी टकराव और तेज हो सकता है.

घुमारवीं अस्पताल में दो करोड़ की आधुनिक मशीनों का उद्घाटन

गौरतलब है कि बिलासपुर दौरे पर आज कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी घुमारवीं अस्पताल पहुंचे. जहां सरकार की ओर से अस्पताल को 2 करोड़ की अत्याधुनिक मशीनों की सौगात दी गई. इस मौके पर मंत्री राजेश धर्माणी ने नई एंबुलेंस सहित विभिन्न आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का विधिवत उद्घाटन किया.

मंत्री धर्माणी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है. ताकि लोगों को उपचार के लिए बड़े शहरों की ओर रुख न करना पड़े. अस्पताल में स्थापित नई मशीनों से जांच और उपचार की गुणवत्ता में सुधार आएगा और मरीजों को समय पर बेहतर सुविधा मिल सकेगी. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए और मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.

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