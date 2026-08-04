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जापान एक्सपोजर विजिट पर जाएंगे हिमाचल के ITI छात्र, 30 मेधावी प्रशिक्षुओं को मिलेगा इंटरनेशनल एक्सपोजर

जापान में ये प्रशिक्षु अत्याधुनिक मशीनों, आधुनिक उत्पादन प्रणालियों, गुणवत्ता प्रबंधन, कार्य अनुशासन और औद्योगिक नवाचार को करीब से समझेंगे. इस पहल को प्रदेश के तकनीकी शिक्षार्थियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीखने और भविष्य के बेहतर रोजगार अवसरों की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा.

शिमला: हिमाचल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में पढ़ने वाले युवाओं के लिए अब दुनिया के सबसे अनुशासित और तकनीकी रूप से उन्नत देशों में से एक जापान के दरवाजे खुलने जा रहे हैं. प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा को सिर्फ क्लासरूम और वर्कशॉप तक सीमित नहीं रखना चाहती हैं, इसके लिए युवाओं को सीधे वैश्विक उद्योगों की कार्यशैली से जोड़ने की तैयारी में है. इसी सोच के तहत सरकार पहली बार प्रदेश के 30 मेधावी सरकारी आईटीआई प्रशिक्षुओं को जापान एक्सपोजर विजिट पर भेजने जा रही है.

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया, "जापान जाने वाले प्रशिक्षुओं का चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जाएगा. इसमें केवल सरकारी आईटीआई के छात्र-छात्राओं को शामिल किया जाएगा. प्रशिक्षुओं के साथ तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारी भी दौरे पर जाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जा सके".

सरकार का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव युवाओं के कौशल, आत्मविश्वास और पेशेवर सोच को नई दिशा देगा. यही नहीं, सरकार अब आईटीआई प्रशिक्षुओं को वैश्विक रोजगार बाजार के लिए भाषाई रूप से भी तैयार करने की योजना पर काम कर रही है. तकनीकी शिक्षा विभाग विशेष कम्युनिकेशन स्किल कोर्स शुरू करेगा, जिसमें अंग्रेजी के साथ अन्य विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. इसका उद्देश्य युवाओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशों में रोजगार के अवसरों के लिए सक्षम बनाना है, ताकि वे तकनीकी दक्षता के साथ प्रभावी संवाद कौशल भी विकसित कर सकें.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले जुलाई माह में भी प्रदेश सरकार आईटीआई प्रशिक्षुओं का एक दल कजाकिस्तान भेज चुकी है. अब जापान एक्सपोजर कार्यक्रम से स्पष्ट है कि हिमाचल सरकार तकनीकी शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने और प्रदेश के युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में लगातार नए कदम उठा रही है.

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