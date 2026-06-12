कोलडैम झील में वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन को बढ़ावा दे NTPC: राजेश धर्माणी
बिलासपुर दौरे पर पहुंचे तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने एनटीपीसी कोलडैम पावर स्टेशन का निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 8:49 PM IST
बिलासपुर: कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर दौरे पर एनटीपीसी कोलडैम पावर स्टेशन का निरीक्षण किया और परियोजना की विभिन्न तकनीकी जानकारियां प्राप्त कीं. उन्होंने मोटर बोट के माध्यम से बांध क्षेत्र का भी अवलोकन किया. इसके बाद परियोजना प्रबंधन के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने पर्यटन आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया.
कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, 'जिला बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और एनटीपीसी कोलडैम हाइड्रो परियोजना को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए. कोलडैम बांध से बनी विशाल झील को पर्यटन और साहसिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे'.
उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर दो प्रमुख फोरलेन परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां होम स्टे गतिविधियों को अधिक विकसित करने की आवश्यकता है. इसके लिए प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, पर्यटन विभाग और एनटीपीसी के संयुक्त प्रयासों से विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए, ताकि युवा बेहतर ढंग से होम स्टे इकाइयों का संचालन कर सकें. उन्होंने पहले से संचालित होम स्टे इकाइयों के संचालकों को भी अल्पकालिक प्रशिक्षण से जोड़ने की बात कही.
राजेश धर्माणी ने कहा कि एनटीपीसी देश की नवरत्न कंपनी है, जो 800 मेगावाट की कोलडैम हाइड्रो परियोजना का सफल संचालन कर रही है. इस परियोजना से प्रदेश को बिजली उत्पादन के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास के अवसर भी मिले हैं. लाडा और सीएसआर फंड के माध्यम से कंपनी करोड़ों रुपये की राशि विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च कर रही है.
मंत्री ने परियोजना प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि एनटीपीसी द्वारा प्रतिवर्ष विशेष रूप से बालिकाओं के सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं. साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं.
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