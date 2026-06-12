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कोलडैम झील में वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन को बढ़ावा दे NTPC: राजेश धर्माणी

बिलासपुर: कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर दौरे पर एनटीपीसी कोलडैम पावर स्टेशन का निरीक्षण किया और परियोजना की विभिन्न तकनीकी जानकारियां प्राप्त कीं. उन्होंने मोटर बोट के माध्यम से बांध क्षेत्र का भी अवलोकन किया. इसके बाद परियोजना प्रबंधन के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने पर्यटन आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया.

कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, 'जिला बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और एनटीपीसी कोलडैम हाइड्रो परियोजना को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए. कोलडैम बांध से बनी विशाल झील को पर्यटन और साहसिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे'.

उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर दो प्रमुख फोरलेन परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां होम स्टे गतिविधियों को अधिक विकसित करने की आवश्यकता है. इसके लिए प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, पर्यटन विभाग और एनटीपीसी के संयुक्त प्रयासों से विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए, ताकि युवा बेहतर ढंग से होम स्टे इकाइयों का संचालन कर सकें. उन्होंने पहले से संचालित होम स्टे इकाइयों के संचालकों को भी अल्पकालिक प्रशिक्षण से जोड़ने की बात कही.