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'हिमाचल के युवाओं को जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनाने की तैयारी, तकनीकी शिक्षा का हब बनेगा प्रदेश'

शिमला में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने तकनीकी शिक्षा विभाग और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के साथ समीक्षा बैठक की.

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 10:11 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विभागीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि हिमाचल को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम किया जा रहा है. मंत्री धर्माणी ने कहा कि सरकार का फोकस अब केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं को जॉब प्रोवाइडर और इनोवेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योर बनाने पर रहेगा.

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, 'हिमाचल प्रदेश में मजबूत स्टार्टअप इको सिस्टम और सूक्ष्म, लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों को उद्योग विभाग के 120 विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा. साथ ही एआई और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण के जरिए युवाओं की सॉफ्ट स्किल्स को भी निखारा जाएगा. ताकि वे बदलते दौर की जरूरतों के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें'.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से बागवानी, प्राकृतिक खेती और डेयरी तकनीक जैसे विषयों को तकनीकी संस्थानों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की दिशा में भी काम तेज किया जा रहा है. कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि महाविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ा जाएगा.

डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी स्थापित

इस बैठक में आईटीआई मंडी के प्रशिक्षुओं द्वारा नगर निगम मंडी की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुधारने के कार्य की भी सराहना की गई. 496 स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाने की इस पहल को व्यवहारिक शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया गया. तकनीकी शिक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्रदेश में जल्द ही स्किल अकादमी और डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी. तकनीकी संस्थानों की ग्रेडिंग के साथ-साथ भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने की दिशा में भी कार्य होगा.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न तकनीकी महाविद्यालयों और एनआईटी हमीरपुर के प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और सुनियोजित शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए शिमला, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए क्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी, जिनमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी.

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