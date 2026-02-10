ETV Bharat / state

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर बोले- बीजेपी की B टीम ओवैसी नहीं अखिलेश यादव हैं

उन्होंने सवाल उठाया कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आकर किसे समझाने आएंगे “क्या पंडितों को समझाएंगे या राजभरों समझाएंगे ?” राजभर ने दावा किया कि प्रदेश में मुसलमान सभी राजनीतिक दलों के साथ हैं “हमारे साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, बसपा और समाजवादी पार्टी के साथ भी हैं.”

ओवैसी पर साधा निशाना: ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि मुसलमान समाजवादी पार्टी की गुलामी करते हैं. “मुसलमान पैगंबर मोहम्मद को मानते जरूर हैं, लेकिन उनके आदर्शों को नहीं मानते. यही वजह है कि वे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों की मदद करते रहते हैं.”

कैबिनेट मंत्री राजभर ने कहा, “2017 में आए, 2019 में आए, 2022 में आए, 2024 में चुनाव लड़े, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. अब 2027 में किस कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं?” पहले उन्हें अपने काम और जमीनी हकीकत समझनी चाहिए.

लखनऊ (खुर्शीद अहमद): भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर सियासी हमला बोला. उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के उस बयान को, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'योगी जी हम यूपी आ रहे हैं, झंडा गाड़ेंगे' पूरी तरह बेतुका करार दिया.

'बी टीम' के आरोप पर पलटवार: ओम प्रकाश राजभर ने एआईएमआईएम पर बीजेपी की ‘बी टीम’ होने के आरोपों को भी खारिज किया. उन्होंने कहा, “ओवैसी का एक भी फोटो मोदी या योगी के साथ नहीं है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की हम 50 तस्वीरें दिखा देंगे, जिसमें वे मोदी-योगी के साथ नजर आते हैं. फिर बी टीम कौन हुआ?”

अंदर से मामला सेट रहता है: उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तराखंड में एआईएमआईएम कांग्रेस और अन्य दलों के सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ी, लेकिन वहां बीजेपी की सरकार बनी. उन्होंने आरोप लगाया कि “ऊपर से भाजपा विरोधी दिखते हैं, लेकिन अंदर से मामला सेट रहता है”.

शौकत अली के बयान पर प्रतिक्रिया: एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के “हम दो हमारे दो दर्जन” वाले बयान पर भी राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा “यह बयान सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए दिया गया है. अगर बच्चों की संख्या गिनानी है तो पढ़ाई-लिखाई और शिक्षा सुधार की बात करें. पॉपुलेशन बढ़ाने की बात करना उनकी मानसिकता को दर्शाता है.”

आजमगढ़ में विशाल रैली का ऐलान: ओम प्रकाश राजभर ने घोषणा की कि आजमगढ़ में एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 10 हजार ब्राह्मण और 90 हजार अन्य जातियों के लोग शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि आजमगढ़ के आसपास कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और उनकी पार्टी का लक्ष्य इन सभी सीटों पर जीत हासिल करना है. उन्होंने विश्वास जताया कि “उत्तर प्रदेश में कितने भी मोर्चे बन जाएं, लेकिन एनडीए सब पर भारी रहेगा.”

सपा पर भी साधा निशाना: राजभर ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि वह एआईएमआईएम नेताओं से मिलने पर अपने नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर रही है, जो पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा, “मुसलमान इस सबको देख रहा है.”

