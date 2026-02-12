"समीक्षा रिपोर्ट के बाद लागू होगी मदरसा नियमावली" : ओपी राजभर
भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने की बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 7:31 PM IST
लखनऊ : भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान किया है, जो पर्याप्त है. उन्होंने कहा कि इस बजट से अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी. छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में सुधार होगा.
उन्होंने कहा कि “सरकार की कोशिश है कि अल्पसंख्यक समाज पढ़े और आगे बढ़े. अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि बजट कम है तो उन्हें बताना चाहिए कि उनकी सरकार में कितना बजट दिया जाता था. विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं होता, बल्कि सरकार के अच्छे कामों की सराहना भी करनी चाहिए.
मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने इसमें सुधार की दिशा में काम किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मदरसों में परिवारवाद चलता है. उन्होंने बताया कि मदरसा नियमावली 2016 में संशोधन की प्रक्रिया विचाराधीन है. समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है और उसका रिव्यू चल रहा है. समीक्षा रिपोर्ट के बाद मदरसा नियमावली लागू की जाएगी. उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति, निलंबन और अवकाश से संबंधित प्रावधान नियमावली में स्पष्ट किए जाएंगे. साथ ही वक्फ नियमावली को भी जल्द अंतिम रूप देने की बात कही.
जानिये अल्पसंख्यक आयोग के गठन पर क्या बोले?...
प्रदेश में पिछले दो वर्षों से अधिक समय से अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं होने के सवाल पर राजभर ने कहा कि इस संबंध में दिल्ली स्तर पर बातचीत की गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि "अल्पसंख्यक केवल मुसलमान नहीं हैं, बल्कि छह समुदाय इसमें शामिल हैं. उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आयोग का गठन जल्द किया जाएगा”.
सामाजिक कार्यकर्ता ज़ैद फारूकी ने आयोग के गठन में देरी को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि “पहले बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें आयोग में लेकर आते थे और उनका निस्तारण हो जाता था. अब आयोग का गठन नहीं होने से शिकायतें लंबित हैं और अल्पसंख्यक समाज में मायूसी है. कई मामले जो थाने तक नहीं जाते थे, वे आयोग के माध्यम से सुलझ जाते थे”.
मदरसा शिक्षा से जुड़े शिक्षक संगठन के महासचिव मौलाना दीवान साहब जमाने ने कहा कि मदरसा नियमावली 2016 में संशोधन न होने के कारण बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने चार महीने पहले समिति बनाई थी. रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ. नतीजा यह है कि छात्र बिना पर्याप्त शिक्षकों के पढ़ाई करने को मजबूर हैं.
उन्होंने सरकार से मांग की है कि संशोधन प्रक्रिया को जल्द पूरा कर स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं, ताकि मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति हो सके और शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ सके.
यह भी पढ़ें : "बीजेपी की B टीम ओवैसी नहीं, अखिलेश यादव हैं" : ओपी राजभर