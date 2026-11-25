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आजमगढ़ में ओमप्रकाश राजभर बोले- "मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं आजम खान..."

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आजमगढ़ : प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर बुधवार को एक समारोह में शामिल होने के लिये भवानीपुर पहुंचे. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव, सीट बंटवारे और विपक्षी दलों पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि अभी भाजपा सभी 403 सीटों पर बूथ सम्मेलन कर रही है.

आजमगढ़ में मंत्री ओमप्रकाश राजभर का बयान (Video credit: ETV Bharat) कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने विधानसभा सीटों को लेकर कहा कि अंतिम फैसला दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व करेगा. उन्होंने छह दिसंबर को आजमगढ़ के आईटीआई मैदान में प्रस्तावित 'सामाजिक समरसता महारैली' को लेकर चर्चाओं पर विराम लगाते हुए आयोजन की पुष्टि की.

उन्होंने बताया कि रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय राज्य मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित दो दर्जन से अधिक मंत्री शामिल होंगे. उन्होंने दावा किया कि छह दिसंबर को आजमगढ़ की राजनीति में बड़ा खेल देखने को मिलेगा.