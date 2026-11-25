आजमगढ़ में ओमप्रकाश राजभर बोले- "मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं आजम खान..."
ओपी राजभर बुधवार को एक समारोह में शामिल होने के लिये भवानीपुर पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 9:50 PM IST
आजमगढ़ : प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर बुधवार को एक समारोह में शामिल होने के लिये भवानीपुर पहुंचे. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव, सीट बंटवारे और विपक्षी दलों पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि अभी भाजपा सभी 403 सीटों पर बूथ सम्मेलन कर रही है.
कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने विधानसभा सीटों को लेकर कहा कि अंतिम फैसला दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व करेगा. उन्होंने छह दिसंबर को आजमगढ़ के आईटीआई मैदान में प्रस्तावित 'सामाजिक समरसता महारैली' को लेकर चर्चाओं पर विराम लगाते हुए आयोजन की पुष्टि की.
उन्होंने बताया कि रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय राज्य मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित दो दर्जन से अधिक मंत्री शामिल होंगे. उन्होंने दावा किया कि छह दिसंबर को आजमगढ़ की राजनीति में बड़ा खेल देखने को मिलेगा.
सपा-कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों दल एक तरफ सीट बंटवारे के लिए कमेटियां बनाकर बैठकें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर कांग्रेस को संदेश दे दिया है कि जितनी सीटें मिल रही हैं, उतनी ले लें.
आजम खान के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वह मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं. संपत्ति के मामले पर भी उन्होंने आजम खान पर निशाना साधा. समारोह में पहुंचे वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत किया गया.
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