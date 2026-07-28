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'2027 में चित होगी समाजवादी पार्टी, धरातल पर नहीं है कांग्रेस' चंदौली में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा

2027 में खत्म हो जाएगा समाजवादी पार्टी का खेल: राजभर

ओम प्रकाश राजभर का दावा
ओम प्रकाश राजभर का दावा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 11:46 AM IST

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Updated : July 28, 2026 at 11:53 AM IST

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चंदौली: महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती के अवसर पर आयोजित भागीदारी पार्टी की विशाल रैली में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने पिछड़े वर्गों के अधिकारों, शिक्षा व्यवस्था, किसान हितों और विपक्ष की राजनीति समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए विपक्ष पर तीखे राजनीतिक हमले किए.

राजभर की विपक्ष को दो टूक (Video Credit: ETV Bharat)

2027 में कोई टक्कर में नहीं: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजभर ने कहा कि, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की कोई लड़ाई नहीं है. कांग्रेस का संगठन धरातल पर नहीं है और समाजवादी पार्टी सत्ता के अहंकार में अकेली पड़ गई है. उन्होंने दावा किया कि 2027 के चुनाव में सपा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी.

निशाने पर अखिलेश: अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए राजभर ने कहा कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट दूसरे लोग चलाते हैं. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि, अगर पिछली सरकारों में शिक्षा इतनी अच्छी थी तो अखिलेश यादव विदेश जाकर पढ़ने क्यों गए.

चंदौली में भागीदारी पार्टी की विशाल रैली
चंदौली में भागीदारी पार्टी की विशाल रैली (Photo Credit: ETV Bharat)

पेपर लीक पर सरकार सख्त: पेपर लीक के मुद्दे पर राजभर ने कहा कि सरकार ने कड़ा कानून बनाया है. अब ऐसे मामलों में दोषियों को 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी.

चंदौली रैली में जीत की हुंकार भरते राजभर
चंदौली रैली में जीत की हुंकार भरते राजभर (Photo Credit: ETV Bharat)

CJP पर निकाली भड़ास: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता के बयान और छात्रों के प्रदर्शन पर राजभर ने कहा कि योगी सरकार से सभी डरते हैं. ये दिल्ली नहीं है, यहां बाबा का बुलडोजर है. उन्होंने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ अराजक तत्व भी शामिल थे. जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है. चंदौली में यूपी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाने के संकेत दिए.

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Last Updated : July 28, 2026 at 11:53 AM IST

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