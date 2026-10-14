कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय बोले- श्री कृष्ण जन्मभूमि पर स्टैंड क्लियर करें अखिलेश यादव
कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने देखा सीएम योगी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:15 AM IST
रायबरेली: यूपी के रायबरेली में मंगलवार को कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय बरेली में प्रदेश के 68,000 ग्राम प्रहरियों के सम्मान समारोह के लिए. आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण राणा बेनी ऑडिटोरियम हॉल देखा और ग्राम प्रहरियों का सम्मान किया. इस दौरान जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार भी उपस्थित रहे.
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ग्राम प्रहरियों का मानदेय 3,500 प्रतिमाह बढ़ाया गया है. इससे पहले 2019 में 2500 रूपये मानदेय बढ़ाया गया था. वहीं इनके परिवार को 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा का एलान भी हुआ है.
उन्होंने विपक्ष सुप्रीम कोर्ट हुए मार्च को नौटंकी बताते हुए कहा कि विपक्ष हारने पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाता है और राज्यों के चुनाव जीतने पर मिठाई बांटता है. अगर गलत चुनाव हुए तो क्या विपक्ष अपने सांसदों व विधायकों से इस्तीफा देकर अपनी सरकार बर्खास्त करे. अगर सपा-कांग्रेस को चुनौती मंजूर है, चुनाव पर भरोसा नहीं तो जीते सांसदों से इस्तीफा दिलाकर दिखाएं.
कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कहा कि मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण पर अपना स्टैंड क्लियर करें. उनकी सरकार में पत्रकारों पर जितने अत्याचार हुए क्या उन्हें याद नहीं, इसके अलावा वे पत्रकार के जाति व धर्म ढूंढते हैं.
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