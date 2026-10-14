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कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय बोले- श्री कृष्ण जन्मभूमि पर स्टैंड क्लियर करें अखिलेश यादव

कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने देखा सीएम योगी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण ( Photo Credit: ETV Bharat )

रायबरेली: यूपी के रायबरेली में मंगलवार को कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय बरेली में प्रदेश के 68,000 ग्राम प्रहरियों के सम्मान समारोह के लिए. आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण राणा बेनी ऑडिटोरियम हॉल देखा और ग्राम प्रहरियों का सम्मान किया. इस दौरान जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार भी उपस्थित रहे.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ग्राम प्रहरियों का मानदेय 3,500 प्रतिमाह बढ़ाया गया है. इससे पहले 2019 में 2500 रूपये मानदेय बढ़ाया गया था. वहीं इनके परिवार को 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा का एलान भी हुआ है.