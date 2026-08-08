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55 साल कांग्रेस की सरकारों में Gen-Z के लिये क्या किया? मुरादाबाद में मंत्री मनोज पांडेय बोले- "PDA मोदी-योगी और BJP के साथ"

कार्यक्रम के दौरान जनसभा का भी आयोजन किया गया. जनसभा में क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया. प्रेसवार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने विपक्ष पर परिवारवाद और विकास के मुद्दे को लेकर सवाल उठाए.

मुरादाबाद : योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय मुरादाबाद पहुंचे. उन्होंने शनिवार को सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की. इसके बाद मुरादाबाद की तहसील बिलारी स्थित भगवान परशुराम पार्क में भगवान परशुराम की प्रतिमा की पूजा-अर्चना और आरती कर पार्क का शुभारंभ किया. इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जनता अब काम और विकास की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है, इसलिए विपक्ष को भी अपने कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी छात्रों के भविष्य की चिंता करने से पहले यह बताएं कि कांग्रेस की करीब 55 साल की सरकारों में केंद्र और राज्यों में ऐसे कौन से पांच बड़े काम हुए, जिन्हें वे जनता के सामने गिना सकें.

मंत्री ने कहा कि “देश रहेगा तो राहुल गांधी भी रहेंगे और मनोज पांडेय भी रहेगा.” उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो प्रहरी हैं और मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना जरूरी है. विपक्ष को समय-समय पर सरकार को सुझाव देने चाहिए और सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए. हालांकि, विपक्ष की भूमिका को लेकर मंत्री ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण छात्र आंदोलनों में भी विपक्ष द्वारा “गुंडे और क्रिमिनल भेजने” का काम किया जाता है. उन्होंने कहा कि विपक्ष, भारत की Gen-Z यानी युवा पीढ़ी को बदनाम करने का काम कर रहा है.





मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि PDA की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब विपक्ष सत्ता में था, तब उसे PDA की याद क्यों नहीं आती थी और आज सत्ता से बाहर होने के बाद PDA की बात क्यों की जा रही है? मंत्री ने कहा कि जनता अब जाति और परिवारवाद की राजनीति से आगे बढ़कर विकास और काम के आधार पर निर्णय ले रही है.



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