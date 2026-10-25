कानपुर में मंत्री मनोज पांडेय बोले- "गड़बड़ी की एक भी शिकायत मिली तो वह आदमी जेल जाएगा"
कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय रविवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने कानपुर पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 8:11 PM IST
कानपुर : "राशन की दुकान पर गड़बड़ी की एक भी शिकायत मिली तो वह आदमी जेल जाएगा, उस पर मेरी निगाह है. मैं आज कह सकता हूं 100 प्रतिशत अच्छी तरीके से आज आम जनता को मिल रहा है." यह बातें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मनोज पांडेय ने कानपुर में कहीं.
उन्होंने दावा किया कि सरकार पात्र लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की जीत का दावा किया और समाजवादी पार्टी के PDA नारे पर सवाल उठाते हुए विपक्ष को घेरा.
उन्होंने कहा कि 2027 में राष्ट्रवाद जीतेगा, सनातन जीतेगा, सेवा जीतेगी और सम्मान जीतेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास का नारा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून-व्यवस्था जीतेगी. उन्होंने कहा कि सनातन और भारत की राष्ट्रीयता पर हमला कोई नई बात नहीं है. पहले भी ऐसा होता रहा है. मुझे तब हंसी आती है, जब कुछ लोग यूपी के मुख्यमंत्री को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि अयोध्या से लड़कर दिखाओ.
उन्होंने कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि भाजपा अपने किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दे, उससे चुनाव जीतकर दिखाइए. भाजपा के कार्यकर्ता के पास सेवा, सम्मान और संस्कार हैं. वह गरीब, कमजोर और समाज में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति की सेवा करने के विश्वास है.
उन्होंने कहा कि आज PDA की बात करने वालों को अपना पिछला कार्यकाल भी याद करना चाहिए. जब वह सत्ता में थे, तब सिपाही भर्ती हो रही थी, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग और सहकारिता विभाग में नौकरियां दी जा रही थीं, तब क्या सभी वर्गों को बराबर अवसर देने की चिंता की गई?
उन्होंने कहा कि जब जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, तब PDA का नारा दिया जाने लगा. राज्यसभा के चुनाव में लोगों ने कथनी और करनी का अंतर देखा है. यही अंतर 2027 में भी दिखाई देगा.
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