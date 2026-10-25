ETV Bharat / state

कानपुर में मंत्री मनोज पांडेय बोले- "गड़बड़ी की एक भी शिकायत मिली तो वह आदमी जेल जाएगा"

कानपुर पहुंचे मंत्री मनोज पांडेय ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : "राशन की दुकान पर गड़बड़ी की एक भी शिकायत मिली तो वह आदमी जेल जाएगा, उस पर मेरी निगाह है. मैं आज कह सकता हूं 100 प्रतिशत अच्छी तरीके से आज आम जनता को मिल रहा है." यह बातें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मनोज पांडेय ने कानपुर में कहीं.

उन्होंने दावा किया कि सरकार पात्र लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की जीत का दावा किया और समाजवादी पार्टी के PDA नारे पर सवाल उठाते हुए विपक्ष को घेरा.