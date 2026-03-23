कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने संभाला कार्यभार, अपने महत्वपूर्ण विभागों को लेकर बताई रणनीति
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने आज अपना कार्यभार संभाला. इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 23, 2026 at 7:59 PM IST
देहरादून: कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को आज 23 मार्च को विधानसभा में कार्यालय अलॉट हुआ. इस मौके पर उन्होंने अपने विभागों को लेकर मीडिया से बातचीत की. साथ ही शुरू से हरिद्वार जिले में कमजोर रही भाजपा को 2027 के विधानसभा चुनाव में कैसे मजबूत करेंगे ये बताया.
नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने आज अपना विधानसभा में अपने चार्च संभाला है. इस मौके पर उनके स्टाफ और समर्थकों ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया. चार्ज संभालते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि अब वो निरंतर कार्यालय में बैठेंगे और अपने विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे.
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को आपदा प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी: कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि समय काम और काम बहुत ज्यादा है. इसीलिए वो अधिकारियों के साथ बैठक कर अगले आठ से नौ महीने के कामों की योजना बनाएंगे. कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को आपदा प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है.
आगामी कुछ ही दिनों में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है. चारधाम यात्रा के दौरान ही उत्तराखंड में मॉनसून भी दस्तक देता है. इस दौरान प्रदेश में कई बार काफी विकट स्थिति हो जाती है. ऐसे में परिस्थितियों से निपटने के लिए उनके पास क्या विकल्प है, इस पर भी कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने जवाब दिया.
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में अक्सर आपदा प्रबंधन बड़ी चुनौती होता है. अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड को आपदा की मार ज्यादा झेलनी पड़ती है. हालांकि अब उत्तराखंड आपदा प्रबंधन में उतना ही कुशल भी है. राज्य को इस तरह की परिस्थितियों से निपटने का अच्छा खासा अनुभव भी है. राज्य के पास संसाधनों की भी कमी नहीं है. फिर भी वो आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों को परखने के लिए जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उन फीडबैक लेकर जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी करेंगे.
उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक काम आपदा प्रबन्धन में हो और उन्होंने ईश्वर से कामना की है कि किसी तरह की बड़ी आपदा का उत्तराखंड का सामना न करना पड़े. फिर भी ऐसा कुछ होता है, तो उससे भी निपटा जाएगा.
क्या हरिद्वार में मजबूत होगी भाजपा? धामी कैबिनेट में हरिद्वार जिले से दो मंत्री मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा को जगह मिली है. क्या दो-दो मंत्रियों के बाद हरिद्वार में बीजेपी और मजबूत होगी? इस पर मदन कौशिक ने कहा कि ये बात सच है, राज्य गठन के बाद जब प्रदेश में पहली बार 2002 में चुनाव हुए थे, तभी बीजेपी ने हरिद्वार में तीन सीटें जाती थी. उसके बाद 2007 में हरिद्वार जिसे से भाजपा के 4 विधायक जीत कर आई. इस तरह से हरिद्वार में भाजपा की स्थिति और अच्छी हुई है. इस बार 2027 में हम 11 की 11 सीटें जीतकर दिखाएंगे. इसी रचना और योजना हम बैठकर बनायेंगे. उन्होंने कहा कि रुड़की से एक और साथी प्रदीप बत्रा कैबिनेट मंत्री के रूप में उनके साथ जुड़े है तो उन्होंने साथ बैठक कर पूरे जिले में कैसे भाजपा का परचम लहराया जाए, इसको लेकर संगठन के मार्गदर्शन में रणजीत तैयार की जाएगी.
पढ़ें---