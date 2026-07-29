ETV Bharat / state

दूरस्थ क्षेत्रों के लिए एंबुलेंस सेवा को दिखाई गई हरी झंडी, कैबिनेट मंत्री ने कहा प्रदेश सरकार सेवा के लिए प्रतिबद्ध

दूरस्थ क्षेत्रों के लिए एंबुलेंस सेवा को दिखाई गई हरी झंडी ( Etv Bharat )

सूरजपुर : सूरजपुर जिले के दूरस्थ और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र चांदनी-बिहारपुर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. छत्तीसगढ़ शासन की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने क्षेत्रवासियों को एक नई एंबुलेंस की सौगात दी. कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने विधिवत पूजा-अर्चना के बाद एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्थानीय प्रशासन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे.





दूरस्थ इलाकों में पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवा

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि चांदनी-बिहारपुर जैसे दूरस्थ इलाकों में समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. कई बार गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में देरी होने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. नई एंबुलेंस शुरू होने से अब मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में सुविधा मिलेगी और आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सकेगी.