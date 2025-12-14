ETV Bharat / state

"टेक्नोलॉजी ने लाइफ ईज़ी की लेकिन संबंध तोड़ दिए", जींद में बोले कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी

हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने जींद मीडिया क्लब के कार्यक्रम में शिरकत की और पत्रकारों की तारीफ की.

Cabinet Minister Krishna Kumar Bedi attended the journalists meet at Jind Media Club
"टेक्नोलॉजी ने लाइफ ईज़ी की लेकिन संबंध तोड़ दिए" (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 14, 2025 at 10:28 PM IST

3 Min Read
जींद : हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने जींद में कहा कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने लोगों की लाइफ को ईज़ी किया है लेकिन संबंध तोड़कर रख दिए हैं.

जींद पहुंचे कृष्ण कुमार बेदी : कृष्ण कुमार बेदी मीडिया क्लब जींद द्वारा आयोजित पत्रकार मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे. बेदी ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर अशोक छाबड़ा भी इसमें अतिथि के रूप में मौजूद रहे. कार्यक्रम की अध्यक्षता मीडिया क्लब जींद के प्रधान सुरेंद्र कुमार ने की. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मीडिया क्लब जींद के सभी सदस्यों को मीडिया क्लब पहचान पत्र और बीमा पॉलिसी का ड्रिस्ट्रीब्यूशन भी किया. मीडिया क्लब जींद में लगभग 70 सदस्य हैं. कार्यक्रम में जिले के प्रतिष्ठित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकारों और छायाकारों की गरिमामयी उपस्थिति रही. कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने अपनी कुछ मांगें कृष्ण कुमार बेदी के सामने रखी जिन पर उन्होंने यथासंभव समाधान का आश्वासन दिया. उन्होंने इस दौरान क्लब को 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की.

जींद मीडिया क्लब में बोलते कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी (Etv Bharat)

"लाइफ ईज़ी लेकिन संबंध तोड़े" : उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक अत्यंत जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है और तमाम चुनौतियों के बावजूद पत्रकार समाज को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने लोगों की लाइफ को ईज़ी किया है लेकिन संबंध तोड़कर रख दिए हैं. टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने के चलते आज ज्यादातर लोग मिलने-जुलने के बजाय मोबाइल पर ही मैसेज या कॉल के जरिए बात कर लेते हैं जिससे लोगों का घुलना-मिलना कम हो गया है.

Cabinet Minister Krishan Bedi attended the journalists meet at Jind Media Club
जींद के मीडिया क्लब में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी (Etv Bharat)

सकारात्मक सोच की सराहना : वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर अशोक छाबड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने जींद जिले के पत्रकारों की सकारात्मक सोच, ईमानदार कार्यशैली और रचनात्मक पत्रकारिता की सराहना की.

संपादक की पसंद

