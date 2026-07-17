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सोनीपत में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले 'विपक्ष खत्म हो चुका है, कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया'

हाइड्रोजन ट्रेन के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया ( ETV Bharat )

सोनीपतः हरियाणा में सोनीपत और जींद के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ. पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया. इस सफलता के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए सोनीपत रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि "भारत अब हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है. इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है." जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर दूरीः कैबिनेट मंत्री पंवार ने बताया कि यह हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. सरकार का फैसला है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए." कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए पंवार ने कहा कि अगर ट्रैक कांग्रेस ने बनाया था, तो ट्रेन चलाने का कार्य बीजेपी ने किया है." कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि "जो कार्य कांग्रेस पार्टी 70 साल में जींद के लिए नहीं कर पाई, वह अब बीजेपी की राह पर कैसे चलेगी. बीजेपी ने जींद से 9 नेशनल हाईवे निकालने का कार्य किया है." कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार (ETV Bharat)