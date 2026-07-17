सोनीपत में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले 'विपक्ष खत्म हो चुका है, कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया'
हरियाणा हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया.
Published : July 17, 2026 at 7:58 PM IST
सोनीपतः हरियाणा में सोनीपत और जींद के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ. पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया. इस सफलता के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए सोनीपत रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि "भारत अब हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है. इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है."
जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर दूरीः कैबिनेट मंत्री पंवार ने बताया कि यह हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. सरकार का फैसला है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए." कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए पंवार ने कहा कि अगर ट्रैक कांग्रेस ने बनाया था, तो ट्रेन चलाने का कार्य बीजेपी ने किया है." कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि "जो कार्य कांग्रेस पार्टी 70 साल में जींद के लिए नहीं कर पाई, वह अब बीजेपी की राह पर कैसे चलेगी. बीजेपी ने जींद से 9 नेशनल हाईवे निकालने का कार्य किया है."
'धर्मेंद्र प्रधान एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं': दिल्ली के जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि "प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है." पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि "धर्मेंद्र प्रधान एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं. नीट पेपर लीक मामले में तुरंत जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जांच पूरी होने तक राम मंदिर चंदा चोरी पर कुछ बोलना गलतः मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर पंवार ने कहा कि 500 साल से राम मंदिर नहीं बना था, जिसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोगों का सपना पूरा किया गया. उन्होंने आश्वासन दिया कि मंदिरों में हो रही चोरी के मामलों की सरकार ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक कुछ भी कहना गलत होगा.
'2047 तक देश में चारों तरफ कमल खिलेगा': कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला बोलते हुए पंवार ने कहा कि "विपक्ष समाप्त हो चुका है और 2047 तक देश में चारों तरफ कमल खिलेगा." अभय सिंह चौटाला के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि "मुख्यमंत्री आम जनता की पहली पसंद हैं और वे रात के समय भी जनता की समस्याओं का निवारण करते हैं."