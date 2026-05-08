पानीपत में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार का एक्सीडेंट, काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई, जानें कैसी है उनकी सेहत
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई. मंत्री चंडीगढ़ से पानीपत लौट रहे थे.
Published : May 8, 2026 at 9:02 PM IST
पानीपत: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई. बताया जा रहा है कि मंत्री चंडीगढ़ से पानीपत लौट रहे थे. नेशनल हाईवे-44 पर टोल प्लाजा से पहले बाबरपुर के पास उनके काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हादसे में मंत्री की इनोवा समेत काफिले की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, हालांकि एयरबैग खुल जाने से बड़ा हादसा टल गया.
कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार का एक्सीडेंट: जानकारी के अनुसार, मंत्री की पायलट गाड़ी के आगे चल रही एक प्राइवेट कार चालक ने अचानक अपनी गाड़ी सीआईए-1 रोड की तरफ मोड़ दी और तेज ब्रेक लगा दिए. इसके बाद पीछे से आ रही पुलिस पायलट गाड़ी उससे टकरा गई. अचानक ब्रेक लगने के कारण पीछे चल रही अन्य गाड़ियां भी एक-दूसरे से भिड़ती चली गईं. मंत्री कृष्ण लाल पंवार की गाड़ी भी इस हादसे की चपेट में आ गई.
'मंत्री की मेडिकल रिपोर्ट सामान्य': हादसे के दौरान मंत्री की इनोवा के सभी एयरबैग खुल गए, जिससे मंत्री समेत अन्य लोग सुरक्षित बच गए. हालांकि उन्हें हल्की चोटें आईं. हादसे के तुरंत बाद उन्हें दूसरी गाड़ी से सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका सीटी स्कैन, एमआरआई और अन्य जरूरी जांचें कराई गईं. मंत्री के बेटे अनिल पंवार ने बताया कि "टोल टैक्स के पास अचानक ब्रेक लगने के कारण काफिले की तीनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं. मंत्री को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य आई है."
मोहनलाल बडौली बोले- 'परमात्मा की कृपा से बड़ा हादसा टला': भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बताया कि "कृष्ण लाल पंवार अंबाला में सभा को संबोधित करने के बाद सोनीपत जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ. गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन मंत्री, ड्राइवर और पीए को केवल मामूली चोटें आई हैं. हादसे की जांच पुलिस कर रही है और जिस वाहन की वजह से दुर्घटना हुई, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."
DC वीरेंद्र दहिया ने बताया हादसे का क्रम: उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र दहिया ने बताया कि "काफिले के आगे चल रही डिजायर कार ने अचानक ब्रेक लगाए. उसे बचाने के प्रयास में पुलिस पायलट जिप्सी ने भी इमरजेंसी ब्रेक लगाए, जिसके बाद पीछे चल रही गाड़ियां एक-दूसरे से टकरा गईं. हादसे में उनका माथा शीशे से टकरा गया था, लेकिन एमआरआई और अन्य जांच रिपोर्ट सामान्य आई हैं. डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है."
एसपी बोले- FIR दर्ज, होगी विस्तृत जांच: पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि "सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को तुरंत उपचार उपलब्ध कराया गया. मंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और जल्द डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे. दिल्ली नंबर की एक डिजायर कार द्वारा अचानक ब्रेक लगाए जाने के कारण यह हादसा हुआ. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच की जा रही है."
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