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हांसी में धर्म और राम के नाम पर भड़के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल बेदी, बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए

सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी ( ETV Bharat )

हांसी: सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी ने हांसी में देश के प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोल-डीजल कम प्रयोग करने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोगों में भय नहीं बल्कि जागरूकता पैदा की गई है. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई पैनिक पैदा नहीं किया, बल्कि लोगों को आगाह किया है." मंत्री बोले कि "जैसे परिवार का मुखिया अपने घर के लोगों को पहले से सतर्क करता है, उसी तरह प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को गैर-जरूरी चीजों पर नियंत्रण और बचत की सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया है. 'प्रधानमंत्री का उद्देश्य लोगों में घबराहट पैदा करना नहीं': मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि "यदि किसी व्यक्ति के पास 10 ग्राम या एक तोला सोना अलमारी में रखा है. उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, तो उसे खरीदने में देश की महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है." उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री का उद्देश्य लोगों में घबराहट पैदा करना नहीं, बल्कि बचत और आर्थिक जागरूकता के प्रति संकेत देना है." मंत्री ने कहा कि "नरेंद्र मोदी केवल किसी एक प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश के मुखिया हैं, इसलिए दुनिया में हो रहे आर्थिक और वैश्विक घटनाक्रमों के प्रति देशवासियों को समय-समय पर आगाह करना उनकी जिम्मेदारी है." प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भड़के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल बेदी (ETV Bharat)