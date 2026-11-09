साल 2003 असम लड़की कथित रेप केस, कैबिनेट मंत्री ने दिया बड़ा बयान, हरक सिंह रावत को भी लपेटा
9 नवंबर को देहरादून में राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तभी मंत्री खजान दास से इस मुद्दे पर बात की गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 9, 2026 at 6:36 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के राजनीति गलियारों ने इन दिनों असम की महिला के साथ साल 2003 में देहरादून में हुए कथित रेप का मुद्दा छाया हुआ है. 23 साल बाद पीड़िता के सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास का भी बयान आया है.
आज 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिसव के मौके पर देहरादून में धामी सरकार ने विकास पुस्तिका का विमोचन किया. विकास पुस्तिका के जरिए सरकार ने अपने पांच साल के कामों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है. इस दौरान ईटीवी भारत ने उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री खजान दास से बात की. तभी उन्होंने असम की रेप पीड़िता महिला को लेकर बयान दिया.
कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि पीड़िता ने जिस तरह के अपनी बात मीडिया के सामने रखी है, वो बड़ा ही पीड़ा दायक है. पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए. क्योंकि पीड़िता की बातों से साफ पता चलता है कि उन्हें किसी की संपत्ति नहीं चाहिए बल्कि उनके बेटे को सिर्फ बाप का नाम चाहिए.
कैबिनेट मंत्री खजान दास ने पीड़िता ने सीधे-सीधे हरक सिंह रावत पर आरोप लगाए है, जिसके चलते हरक सिंह रावत बहुत ज्यादा बौखलाए हुए है. इसीलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सम्मानित व्यक्तित्व होने के चलते शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए.
वहीं 23 साल पुराने मामले को कांग्रेस ने बीजेपी की साजिश बताया है, जिस पर खजान दास का कहना है कि ये मामला लंबे समय बाद उभर कर सामने आया है. इस मामले से बीजेपी का कोई लेना-देना नहीं है. जब अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की बात चल रही है और अंकिता को न्याय मिला भी है. ऐसे में असम की उस पीड़िता को दर्द कोई छुपा नहीं सकता है, जिसने खुद सामने आकर अपनी बात रखी है. ऐसे में यह कहना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में भाजपा की कोई साजिश है.
पूरा मामला क्या है: दरअसल, साल 2003 में असम की नाबालिग लड़की ने उत्तराखंड के देहरादून में एक बच्चे को जन्म दिया था. कथित तौर पर जब उस समय बच्चे के पिता होने के आरोप तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर लगा था. इस मामले में हरक सिंह रावत को इस्तीफा भी देना पड़ा था. इस मामले की सीबीआई जांच भी हुई थी और हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिली थी.
वहीं बीते दिनों एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2003 के इस केस का जिक्र किया था, जिसके बाद पीड़िता फिर से सामने आई और देहरादून में प्रेस वार्ता कर हरक सिंह रावत पर दोबार से गंभीर आरोप लगाया. पीड़िता ने हरक सिंह रावत को अपने बच्चे का पिता बताया है. साथ ही आरोप लगाया है कि उस समय उसकी उम्र 16 साल थी और उसे काफी डराया धमकाया गया था, अब वो इंसाफ चाहती है.
वहीं पीड़िता के बयान सामने आने के बाद हरक सिंह रावत ने अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा था. उन्होंने पीड़िता के सभी आरोपों को झूठा और बीजेपी की साजिश बताया है. हरक सिंह रावत का कहना है कि इस मामले में 23 साल पहले उनका डीएनए टेस्ट भी हुआ था, जिसमें वो बेगुनाह साबित हुए थे. कोर्ट ने भी उन्हें निर्दोष माना था.
हरक सिंह रावत के मुताबिक अब अंकिता भंडारी के मामले को दबाने के लिए बीजेपी ने 23 साल पुराने मामले को उठाकर लाई है, जिसमें उन्हें सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है. कोर्ट भी उस केस को बंद कर चुका है.
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