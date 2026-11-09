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साल 2003 असम लड़की कथित रेप केस, कैबिनेट मंत्री ने दिया बड़ा बयान, हरक सिंह रावत को भी लपेटा

कैबिनेट मंत्री खजान दास से ईटीवी भारत की बातचीत. ( ETV Bharat )

आज 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिसव के मौके पर देहरादून में धामी सरकार ने विकास पुस्तिका का विमोचन किया. विकास पुस्तिका के जरिए सरकार ने अपने पांच साल के कामों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है. इस दौरान ईटीवी भारत ने उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री खजान दास से बात की. तभी उन्होंने असम की रेप पीड़िता महिला को लेकर बयान दिया.