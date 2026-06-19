ETV Bharat / state

साकार हो रहा पीएम मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना, बोले धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री

कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा देश में कांग्रेस का जनाधार लगातार घट रहा है. उन्होंने कहा पीएम मोदी का सपना साकार हो रहा है.

KHAJAN DAS IN NAINITAL
कैबिनेट मंत्री खजान दास (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 19, 2026 at 7:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: जिले के प्रभारी मंत्री खजान दास ने बड़ा दावा किया है. खजान दास ने कहा 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. साथ ही खजानदास ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना धीरे-धीरे साकार होता दिखाई दे रहा है.

नैनीताल दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री खजान दास नेकांग्रेस पर निशाना साधा. खजान दास ने कहा देशभर में कांग्रेस का जनाधार लगातार घट रहा है. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "कांग्रेस मुक्त भारत" का सपना धीरे-धीरे साकार होता दिखाई दे रहा है.

कैबिनेट मंत्री खजान दास (ETV Bharat)

इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री खजान दास ने भाजपा की जिला कोर कमेटी की बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क अभियान और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है. संगठन की ताकत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है. साथ ही कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कार्यकर्ताओं से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया.

नैनीताल प्रवास के दौरान प्रभारी मंत्री खजान दास ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना में सामने आई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है. योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ियों की जांच जारी है. जिन अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से योजना प्रभावित हुई है. उन्हें चिन्हित किया जा रहा है. सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की तैयारी में है.

बता दें कि, देहरादून महानगर के राजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक खजान दास का राजनीतिक सफर जमीनी स्तर से शुरू हुआ है. विधायक खजान दास भाजपा में अनुसूचित जाति वर्ग के नेता के रूप में एक बड़ा चेहरा हैं. खजान दास भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं. इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में वर्षों तक बूथ स्तर से संगठन को मजबूत करते रहे है.

पढ़ें- कैबिनेट मंत्री के बेटे की शादी के मामले में दो फॉरेस्ट गार्ड सस्पेंड, रेंजर और वन दरोगा भी हटाए गए

पढ़ें- उत्तराखंड के नए मंत्रियों को मिले दफ्तर, खजान दास और भरत चौधरी ने रामनवमी पर किया पदभार ग्रहण

पढ़ें- उत्तराखंड में चुनावी साल में चढ़ने लगा सियासी पारा, विपक्ष ने धामी सरकार से मांगा 4 साल का लेखा जोखा

TAGGED:

कैबिनेट मंत्री खजान दास
खजान दास पीएम मोदी बयान
नैनीताल में खजान दास
KHAJAN DAS IN NAINITAL
KHAJAN DAS IN NAINITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.