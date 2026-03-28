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समाज कल्याण मंत्री ने ली विभाग की पहली बैठक, जवाबदेही और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर

देहरादून: प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने आज विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की. कार्यभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली औपचारिक विभागीय बैठक थी, जिसमें विभाग की वर्तमान योजनाओं, उनकी प्रगति, चुनौतियों और आगामी कार्ययोजना पर गहन चर्चा की गई.

बैठक की शुरुआत में मंत्री ने स्पष्ट किया कि समाज कल्याण विभाग राज्य के सबसे संवेदनशील और जनसरोकार से जुड़े विभागों में से एक है. इस विभाग की योजनाएं सीधे तौर पर समाज के कमजोर, वंचित और जरूरतमंद वर्गों को प्रभावित करती हैं, इसलिए इनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार्य नहीं होगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इसके लिए मजबूत तंत्र विकसित किया जाए.

मंत्री ने विभागीय योजनाओं की सिलसिलेवार समीक्षा करते हुए वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन सहायता, छात्रवृत्ति योजनाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की निगरानी के लिए नियमित फीडबैक सिस्टम तैयार किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी लाभार्थी को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े. खजान दास ने यह भी जोर दिया कि विभागीय कार्यों में तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, ताकि पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार की संभावनाएं खत्म हो. उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थियों का डेटा व्यवस्थित किया जाए और योजनाओं की प्रगति को रियल टाइम मॉनिटर किया जाए.