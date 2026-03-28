समाज कल्याण मंत्री ने ली विभाग की पहली बैठक, जवाबदेही और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर
समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करने करने के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 28, 2026 at 7:18 AM IST
देहरादून: प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने आज विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की. कार्यभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली औपचारिक विभागीय बैठक थी, जिसमें विभाग की वर्तमान योजनाओं, उनकी प्रगति, चुनौतियों और आगामी कार्ययोजना पर गहन चर्चा की गई.
बैठक की शुरुआत में मंत्री ने स्पष्ट किया कि समाज कल्याण विभाग राज्य के सबसे संवेदनशील और जनसरोकार से जुड़े विभागों में से एक है. इस विभाग की योजनाएं सीधे तौर पर समाज के कमजोर, वंचित और जरूरतमंद वर्गों को प्रभावित करती हैं, इसलिए इनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार्य नहीं होगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इसके लिए मजबूत तंत्र विकसित किया जाए.
मंत्री ने विभागीय योजनाओं की सिलसिलेवार समीक्षा करते हुए वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन सहायता, छात्रवृत्ति योजनाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की निगरानी के लिए नियमित फीडबैक सिस्टम तैयार किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी लाभार्थी को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े. खजान दास ने यह भी जोर दिया कि विभागीय कार्यों में तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, ताकि पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार की संभावनाएं खत्म हो. उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थियों का डेटा व्यवस्थित किया जाए और योजनाओं की प्रगति को रियल टाइम मॉनिटर किया जाए.
बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में समाज कल्याण विभाग की अहम भूमिका है. इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य को विकास के नए आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका प्रभावी और परिणामकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है. इसके लिए अधिकारियों को पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा. उन्होंने चेतावनी भी दी कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने आगे बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में समाज कल्याण से जुड़े सभी विभागों की एक संयुक्त उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ आपसी समन्वय को मजबूत करने और नई रणनीतियां तय करने पर भी चर्चा होगी. बैठक के अंत में मंत्री ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे जनहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें और सरकार की मंशा के अनुरूप योजनाओं को धरातल पर उतारें.
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