कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह बोले- सभी 11 एमएलसी सीटों पर जीत हासिल करेंगे, वोट चोरी पर कहा- SC के फैसले का इंतजार
कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह रविवार को मैनपुरी पहुंचे थे. उन्होंने कहा- भाजपा प्रत्याशियों की जीत के लिए कार्यकर्ता कर रहे मेहनत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 8:28 PM IST
मैनपुरी : कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने भाजपा के एमएलसी प्रत्याशियों के विरोध, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान और विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आगामी 23 अक्टूबर को स्नातक और शिक्षक क्षेत्र की एमएलसी सीटों के लिए होने वाले मतदान में भाजपा प्रत्याशियों की जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ता पूरी मेहनत कर रहे हैं.
मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य प्रदेश की सभी 11 एमएलसी सीटों पर जीत हासिल करना है. कार्यकर्ता दोनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयासरत हैं और चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए मेहनत कर रहे हैं. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति, लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं. देश को कमजोर करने के प्रयासों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देना चाहिए.
उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता के मतों के आधार पर होता है. उन्होंने बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया. विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर जयवीर सिंह ने कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है. ऐसे में सभी को न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा.
यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद में पर्यटन मंत्री बोले- प्रदेश में रामराज्य का सपना साकार हो रहा, कानपुर में सतीश महाना शस्त्र पूजन में हुए शामिल