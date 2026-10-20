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कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह बोले- सभी 11 एमएलसी सीटों पर जीत हासिल करेंगे, वोट चोरी पर कहा- SC के फैसले का इंतजार

मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मैनपुरी : कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने भाजपा के एमएलसी प्रत्याशियों के विरोध, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान और विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आगामी 23 अक्टूबर को स्नातक और शिक्षक क्षेत्र की एमएलसी सीटों के लिए होने वाले मतदान में भाजपा प्रत्याशियों की जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ता पूरी मेहनत कर रहे हैं.