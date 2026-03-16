ETV Bharat / state

यूपी की Glass Capital के ये टूरिस्ट प्लेस-धार्मिक स्थल चमकाने जा रही योगी सरकार

फिरोजाबाद में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने 7 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास.

जयवीर सिंह ने फिरोजाबाद में विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास
जयवीर सिंह ने फिरोजाबाद में विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 10:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: यूपी की ग्लास कैपिटल फिरोजाबाद के टूरिस्ट प्लेस और धार्मिक स्थल अब चमकने जा रहे हैं. धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने ऐतिहासिक गोपाल आश्रम प्रांगण में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान 6 करोड़ 97 लाख 17 हजार रुपये की विभिन्न पर्यटन विकास परियोजनाओं का रविवार को लोकार्पण एवं शिलान्यास किया.

इन परियोजनाओं के अंतर्गत गोपाल आश्रम के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया. इसके साथ ही चिंतामणि मंदिर के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण का भी उद्घाटन किया गया. वहीं, छदामी लाल जैन मंदिर और पसीने वाले हनुमान जी मंदिर के पर्यटन विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया. इन योजनाओं के माध्यम से धार्मिक स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ पर्यटकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी.

फिरोजाबाद आस्था और अध्यात्म की एक अमूल्य धरोहर: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि फिरोजाबाद केवल चूड़ियों की सुहाग नगरी ही नहीं, बल्कि आस्था और अध्यात्म की एक अमूल्य धरोहर भी है. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में सरकार का लक्ष्य है कि जनपद के प्रत्येक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाया जाए. गोपाल आश्रम और चिंतामणि मंदिर के सौंदर्यीकरण से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल आध्यात्मिक शांति मिलेगी, बल्कि पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसरों को नई गति मिलेगी.

जयवीर सिंह ने कहा कि छिदामी लाल जैन मंदिर और पसीने वाले हनुमान जी मंदिर के विकास कार्य भी इसी श्रृंखला का हिस्सा हैं. इन स्थलों पर ऐसी आधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे बाहर से आने वाले पर्यटक यहां अधिक समय तक रुककर स्थानीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक महत्व को समझ सकें.

धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी: मंत्री ने कहा कि जनपद के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर साइनेज (दिशा सूचक बोर्ड) भी लगाए जा रहे हैं, जिससे पर्यटकों को मार्ग ढूंढने में किसी प्रकार की असुविधा न हो. इन परियोजनाओं से फिरोजाबाद में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी.

वहीं टूण्डला विधायक प्रेमपाल धनगर ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी पर्यटन की नई संभावनाएं विकसित होंगी. कार्यक्रम में अनिल मित्तल, त्रिभुवन नाथ मित्तल, नानक चंद अग्रवाल, सुनील टंडन, पुष्पेंद्र पाल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें: सुहाग नगरी चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद को मिली नई पहचान, धार्मिक पर्यटन हब के रूप में हो रहा विकसित

यह भी पढ़ें: पर्यटन मंत्री ने फिरोजाबाद में किया कई योजनाओं का लोकार्पण, कहा- मनुष्यों की तरह हो गोवंशों की देखभाल व सम्मान

TAGGED:

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह
JAIVEER SINGH IN FIROZABAD
FIROZABAD NEWS
TOURISM MINISTER
TOURISM MINISTER JAIVEER SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.