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'विपक्ष को भी तो लगनी चाहिए कुछ मिर्ची, बिना मिर्ची के...', विपक्ष पर बहुत कुछ बोल गए सुक्खू सरकार के मंत्री

जगत सिंह नेगी ने कहा, 'विपक्ष के लोग कोरोना संकट में भी भ्रष्टाचार करते रहे. कोरोना काल में PPE किट घोटाले में पड़े रहे.'

Jagat Singh Negi on PPE Kit Scam
सदन में बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी (@HimachalAssembly)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 10:35 AM IST

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शिमला: हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन (सोमवार, 25 अगस्त को) हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नियम 130 के तहत स्वास्थ्य पर चर्चा चल रही थी. इस दौरान पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने चर्चा में भाग लेकर एक दूसरे पर जमकर हमला बोला. इस मौके पर हिमाचल सरकार में बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी विपक्ष पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी. एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी जगत सिंह नेगी के निशाने पर रहे. साथ ही उन्होंने PPE किट घोटाले का भी जिक्र कर दिया.

जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हो गई हैं. उन्होंने सीएम सुक्खू की तारीफ करते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री नई सोच के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं. प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने को लेकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा. जगत सिंह नेगी ने कहा कि देश में जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर आए थे तब भी भाजपा के लोगों ने उसका विरोध किया था. आज भाजपा के नेता पीएम मोदी डिजिटल इंडिया की सबसे ज्यादा बात करते हैं. जगत सिंह नेगी ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी एक सोच के कारण आई है.

सदन में बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी (@HimachalAssembly)

अपने क्षेत्र में हेलीपैड सड़कें बनाते रहे जयराम

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एक बार फिर जगत सिंह नेगी के निशाने पर आ गए. जगत सिंह नेगी ने कहा कि, "प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत डबल इंजन वाली सरकार में जयराम ठाकुर भी कर सकते थे. लेकिन, जयराम ठाकुर केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कें और हेलीपैड बनाते रहे." जगत सिंह नेगी ने कहा कि जयराम ठाकुर नौणी यूनिवर्सिटी का कैंपस भी अपने क्षेत्र में ले गए. इस दौरान भाजपा विधायक विनोद कुमार को लपेटे में लेते हुए नेगी ने कहा कि यह कैंपस उनके विधानसभा क्षेत्र में भी बन सकता था जो अब इस प्रदेश सरकार ने किया है और इसके लिए उन्हें वर्तमान सरकार का धन्यवाद करना चाहिए.

PPE किट घोटाले में पड़े रहे विपक्ष के लोग

इस दौरान जगत सिंह नेगी ने सदन में PPE किट घोटाले का भी जिक्र किया. जगत सिंह नेगी ने कहा कि, "विपक्ष के लोग कोरोना के समय PPE किट घोटाले में पड़े रहे. कोरोना जैसे संकट के काल में भी भ्रष्टाचार करते रहे. 10 रुपए का सैनिटाइजर 250 रुपए में बेचा गया. उस समय हिमाचल भाजपा अध्यक्ष को अपने पद से इसलिए त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि शक की सुई उनकी तरफ थी. उनकी बेटी और दामाद इस घोटाले में लिप्त थे."

'लगनी चाहिए मिर्ची, बिना मिर्ची के कैसे चलेगा काम'

जगत सिंह नेगी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि, भाजपा ने कारगिल युद्ध के समय में भी विपक्ष के लोग फौजियों के ताबूत और जूते के पैसे खा गए. ऐसे में सदन के भीतर हंगामा खड़ा हो गया. विपक्ष के सदस्यों ने जगत सिंह नेगी के इस बयान पर आपत्ति जताई. ऐसे में जगत सिंह नेगी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि किसी भी विषय पर चर्चा के दौरान उसमें इधर-उधर का नमक मिर्च डालना भी जरूरी है. तभी जाकर विपक्ष के लोगों को मिर्ची लगेगी, बगैर मिर्ची के कैसे काम चलेगा. जगत सिंह नेगी के इस बयान पर सत्तापक्ष के लोगों ने सदन में खूब ठहाके मारे.

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