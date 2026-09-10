नौतोड़ विषय पर राज्यपाल नहीं गंभीर, भाजपा की संकीर्ण सोच के कारण लोग भूमि से वंचित: जगत सिंह नेगी

नौतोड़ विषय पर राज्यपाल नहीं गंभीर, भाजपा की संकीर्ण सोच के कारण लोग भूमि से वंचित: जगत सिंह नेगी
कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा 11 सितंबर से किन्नौर में शुरू होगा नौतोड़ यात्रा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 8:14 PM IST
किन्नौर: कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जिला किन्नौर के दौरे पर रिकांग पिओ पहुंचे. जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिला किन्नौर जनजातीय क्षेत्र है. जहां बीते कई वर्षो से लोगों को कृषि के लिए भूमि की भारी कमी है. ऐसे में जब-जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आई. तब-तब लोगों को नौतोड़ के तहत भूमि देने का काम कर रही है. लेकिन वर्तमान में प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के लोगों को नौतोड़ के तहत भूमि नहीं मिल रही. हजारों लोगों के नौतोड़ के तहत मिलने वाली भूमि व उनके फाइल सरकारी कार्यालयों में धूल फांक रहे है.
जगत सिंह नेगी ने कहा, "वर्तमान कांग्रेस की सरकार जनजातीय लोगों को नौतोड़ के तहत भूमि देने के लिए प्रयासरत है, लेकिन प्रदेश के राज्यपाल एफसीए 1980 को निरस्त नहीं कर रहे. जिस कारण नौतोड़ की प्रक्रिया रुकी हुई है. वे स्वयं कई बार राज्यपाल से नौतोड़ के संदर्भ में मुलाकात कर चुके हैं. लेकिन पूर्व व वर्तमान राज्यपाल का नौतोड़ के प्रति सही संकेत नहीं मिले, न ही एफसीए 1980 को निरस्त किया".
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार नौतोड़ व एफआरए पर काम कर रही है. वर्ष 2014 से 2018 तक कांग्रेस की सरकार के समय नौतोड़ भूमि प्रदान करने के लिए अनुच्छेद-5 के तहत एफसीए 1980 को उस समय के राज्यपाल ने निलंबित किया था और लोगों को भूमि के पट्टे भी आवंटित किए थे. करीबन 6 हजार मामलो का निष्कर्ष हुआ था, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो नौतोड़ के सारे मामले ठंडे बसते में चले गए. केवल वर्ष 2018 में एक व्यक्ति को नोतोड़ के तहत भूमि दी गयी और बाकी सभी मामलो को रोका गया.
जगत नेगी ने कहा कि वर्ष 2019 में किन्नौर कांग्रेस के उस समय के जिला अध्यक्ष उमेश नेगी की अध्यक्षता में एफसीए 1980 को सस्पेंड करने के लिए एक महीने का आंशिक अनशन किया था. जिसके फलस्वरूप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कमेटी को शिमला बुलाया और एफसीए 1980 को एक वर्ष के लिए निरस्त किया था. लेकिन जयराम ठाकुर ने उस वक्त भी नौतोड़ के मामले नहीं निपटाए और अड़चन बनते रहे.
उन्होंने कहा कि अब वर्तमान समय में वर्ष 2023 से अबतक नौतोड़ के मामलो को लेकर लगातार राज्यपाल से एफसीए 1980 सस्पेंड करने की मांग कर रहे है, लेकिन राज्यपाल इस विषय को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं. भाजपा की संकीर्ण सोच के कारण आज जनजातीय क्षेत्र के लोग नौतोड़ के तहत मिलने वाली भूमि से वंचित है. अब किन्नौर कांग्रेस के कार्यकर्ता व आम जन मानस 11 सितंबर से जिला के अंतिम गांव सुमरा से नौतोड़ यात्रा शुरू करेगी और अंतिम यात्रा शिमला में महात्मा गांधी के मूर्ति के सामने समाप्त करेगी.
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