"जयराम ठाकुर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं", नेता प्रतिपक्ष पर जगत सिंह नेगी का पलटवार

जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा के 5 महीने बाद जगी सरकार.

Jagat Singh Negi on Jairam Thakur
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 5:30 PM IST

3 Min Read
मंडी: नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए मंडी में आए, लेकिन आपदा के 5 महीने बीत जाने के बाद उनका मंडी में आना हुआ. आपदा प्रभावित लोगों के लिए मदद करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है. अगर वर्तमान में भाजपा की सरकार होती तो आपदा में मदद के लिए कई रास्ते निकाले जा सकते थे.

जयराम ठाकुर और जगत सिंह नेगी में वार-पलटवार (ETV Bharat)

'केंद्र की राशि सिर्फ प्रभावितों पर हो खर्च'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार न होने के बावजूद भी सबके सहयोग से आपदा प्रभावित लोगों के साथ वो खड़े हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा से राहत के लिए प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है. इस राशि को प्रदेश के लिए जल्द भेजा जा रहा है. जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार से अपील है कि आपदा को लेकर केंद्र से आने वाली राशि केवल प्रभावितों पर ही खर्च की जाए, इस पैसे का उपयोग सरकार चलाने के लिए नहीं होना चाहिए.

जगत नेगी का पलटवार

वहीं, अब नेता प्रतिपक्ष के बयान पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया है. जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जयराम ठाकुर बहुत विचलित हैं और उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है. मंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों को चेक दिए गए और सीधा पैसे खाते में भेजे गए, लेकिन जयराम इसे झूठा बता रहे हैं. नेगी ने कहा कि कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन द्वारा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और स्थानीय विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन जयराम नहीं आए. जबकि इस कार्यक्रम में शामिल होकर वो सीएम के सामने अपनी बात रख सकते थे. नेगी ने कहा कि उन्होंने एक बार जयराम ठाकुर के साथ मंच साझा किया था. जिसे लेकर उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और जिसे वो आज तक भुगत रहे हैं. उन्होंने पीएम मोदी और जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ बोलने के ओलम्पिक में मोदी कैप्टन और जयराम सदस्य हों तो पदक लेकर आएंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ की मदद की घोषणा की, लेकिन अब तक सहायता नहीं मिली.

