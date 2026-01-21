ETV Bharat / state

हिमाचल सरकार ने इस दिन तक मांगा भूमि का ब्यौरा, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को भी जारी हुए ये निर्देश

राजस्व विभाग की ओर से विभिन्न विभागों को गई ट्रांसफर भूमि और उपयोग में लाई गई भूमि में अंतर पाया गया है.

जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की तीसरी बैठक
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 8:49 PM IST

शिमला: राजस्व एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में शिक्षा में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की तीसरी बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी जिला के उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े. इस दौरान राजस्व विभाग की ओर से विभिन्न विभागों को गई ट्रांसफर भूमि और उपयोग में लाई गई भूमि में अंतर पाया गया है.

हिमाचल में सरकार ने मांगा भूमि का ब्यौरा

राजस्व विभाग ने वर्ष, 2016 से कृषि विभाग को 399-14 बीघा, पशुपालन विभाग को 3029 बीघा, सहकारिता विभाग को 01-73-15 हेक्टेयर, शिक्षा विभाग को 1135-18 बीघा, मत्स्य पालन विभाग को 140 बीघा, स्वास्थ्य विभाग को 257-23 बीघा, गृह विभाग को 364-15 बीघा, न्यायपालिका को 319-17-18 बीघा, बागवानी विभाग को 68-15 बीघा, आवासीय विभाग को 3294 बीघा, उद्योग विभाग को 20601-14 बीघा, बहुउद्देेशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग को 3841 बीघा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 252-18 बीघा, तकनीकी शिक्षा विभाग को 122-01 बीघा, पर्यटन को 718-16 बीघा, परिवहन विभाग को 89-17 बीघा और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को 123-05 बीघा भूमि ट्रांसफर की गई थी.

ऐसे में राजस्व मंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को अपने जिले में सभी विभागों के साथ बैठक आयोजित कर 31 मार्च, 2026 तक भूमि का आंकड़ा एकत्रित करने के निर्देश जारी किए. इसके लिए गूगल स्प्रेडशीट सभी जिला उपायुक्तों के साथ साझा की जाएगी, जिसमें वह अपने-अपने जिला की उपयोग में नहीं लाई गई भूमि और खाली पड़ी भूमि का ब्यौरा देंगे.

राजस्व विभाग वापस लेगा ऐसी जमीन

राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में ये भी करवाया गया कि, संबंधित विभाग को जो भूमि ट्रांसफर की गई है. उसका 2 वर्ष तक इस्तेमाल न किए जाने की स्थिति में भूमि राजस्व विभाग को वापस की जाती है. ऐसे में 2 सालों तक उपयोग में न लाने पर विभागों को हस्तांतरित हुई भूमि वापस ली जा सकती है. इस दौरान बैठक में राजस्व लोक अदालतों के मामलों पर भी चर्चा हुई. जिसमें राजस्व मंत्री ने प्रदेश सरकार की ओर से संशोधन के बाद हिमाचल भू-सुधार अधिनियम 1954 की धारा-123 के तहत नायब-तहसीलदार और तहसीलदार 6 महीने के भीतर तकसीम के मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए. इसी तरह निशानदेही के मामलों के लिए 2 महीने का समय और दुरूस्त करने के लिए 3 महीने का समय निर्धारित किया गया है.

CABINET MINISTER JAGAT SINGH NEGI
LAND DETAILS IN HIMACHAL
HIMACHAL REVENUE DEPARTMENT
हिमाचल राजस्व विभाग तहसीलदार
HP GOVERNMENT SOUGHT LAND DETAILS

