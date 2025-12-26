ETV Bharat / state

पंडरिया विधानसभा में गुरु घासीदास बाबा जयंती पर कार्यक्रम, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा-युगद्रष्टा थे बाबा

पंडरिया विधानसभा में गुरु घासीदास बाबा जयंती पर कार्यक्रम

विधायक कार्यालय में हुआ भव्य स्वागत: कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब का पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रणवीरपुर स्थित विधायक कार्यालय में आगमन हुआ. इस अवसर पर विधायक भावना बोहरा, सतनाम समाज के प्रतिनिधि मंडल, भाजपा मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे. सभी ने गुरु खुशवंत साहेब का पुष्पगुच्छ एवं सम्मान के साथ भव्य स्वागत किया.

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में गुरु घासीदास बाबा जयंती पर आयोजन

कबीरधाम: जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में गुरु घासीदास बाबा जयंती एवं गुरु प्रकाश पर्व के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसमें छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री एवं सतनाम समाज के धर्मगुरु गुरु खुशवंत साहेब शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने समाज के लोगों को गुरु घासीदास बाबा के विचारों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया.

गांवों में हुए धार्मिक कार्यक्रम: गुरु खुशवंत साहेब एवं विधायक भावना बोहरा ने ग्राम गौरमाटी, डोंगरिया खुर्द, कुआँमालगी और बीजाभाटा में आयोजित गुरु प्रकाश पर्व एवं गुरु घासीदास बाबा जयंती समारोह में सहभागिता की. इस दौरान उन्होंने जैतखाम एवं गुरु गद्दी की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और नागरिकों की खुशहाली की कामना की.

सामाजिक समरसता के युगद्रष्टा थे गुरु घासीदास बाबा : गुरु खुशवंत साहेब, मंत्री

विधायक भावना बोहरा भी हुईं शामिल

“मनखे-मनखे एक समान” का संदेश आज भी प्रासंगिक: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी सामाजिक चेतना और समता की अलख जगाने वाले महान युगद्रष्टा थे. उन्होंने कहा कि बाबा जी का संदेश “मनखे-मनखे एक समान” समाज में समानता, भाईचारे और सामाजिक समरसता का मार्ग दिखाता है. उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और हमें उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए.

गुरु घासीदास बाबा के विचार आज भी समाज को दिशा दे रहे हैं : विधायक भावना बोहरा

भावना बोहरा ने कहा, गुरु घासीदास बाबा के विचार प्रेरणापुंज: विधायक भावना बोहरा ने कहा कि गुरु घासीदास बाबा जी ने बिना किसी भेदभाव के समाज को समानता और मानव मूल्यों का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार गुरु घासीदास बाबा के विचारों और सतनाम समाज की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से आह्वान किया कि वे बाबा जी के आदर्शों को अपनाकर समाज के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं.

सत्य, अहिंसा और नैतिकता का मार्ग दिखाता जीवन: विधायक भावना बोहरा ने कहा कि गुरु घासीदास बाबा जी का संपूर्ण जीवन इस बात का उदाहरण है कि सत्य, अहिंसा और नैतिकता के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है.