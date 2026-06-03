ETV Bharat / state

मसूरी में पानी की किल्लत पर गणेश जोशी ने अधिकारियों को लगाई फटकार, 48 घंटे का दिया समय

'अधिकारियों की लापरवाही से सरकार की छवि हो रही खराब, 10 जून को फिर होगी समीक्षा,हालात नहीं सुधरे तो होगी कार्रवाई'- गणेश जोशी की चेतावनी

Ganesh Joshi Meeting in Mussoorie
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को लगाई फटकार (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 3, 2026 at 4:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मसूरी: पर्यटन सीजन में मसूरी पेयजल संकट से जूझ रहा है. नगर पालिका टाउन हॉल में हुई समीक्षा बैठक में भी पानी का मुद्दा पूरी तरह छाया रहा. जिस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. साथ ही 48 घंटे के भीतर मसूरी और छावनी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारु करने के निर्देश दिए.

समीक्षा बैठक के दौरान स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारिक संगठनों ने 144 करोड़ रुपए की यमुना पंपिंग पेयजल योजना के बावजूद मसूरी में पानी की किल्लत पर नाराजगी जताई. लोगों ने कहा कि जिस योजना को अगले 30 सालों तक मसूरी को पेयजल संकट से मुक्त करने का दावा कर शुरू किया गया था, उसका लाभ धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है. हालात ये हैं कि लोगों को अपने खर्च पर पानी के टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं.

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिखे नाराज (वीडियो- ETV Bharat)

पानी को लेकर अधिकारियों और जनता में नोकझोंक: बैठक में कई बार माहौल गरमा गया. पेयजल संकट को लेकर जनता और जल संस्थान के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. इस पर मंत्री जोशी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जनता को परेशान करने वाले किसी भी विभाग की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने बैठक में अधिकारियों दो टूक कहा है कि,

"अधिकारियों की कार्यशैली के कारण सरकार की छवि खराब हो रही है. सरकार विकास योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन यदि उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा, तो जिम्मेदारी तय होगी."- गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड

48 घंटे की मोहलत, 10 जून को फिर होगी समीक्षा: मंत्री जोशी ने जल निगम को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने और जल संस्थान को वितरण व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि 48 घंटे के भीतर पेयजल संकट दूर किया जाए और जनता को राहत मिले. साथ ही चेतावनी दी कि 10 जून को सभी विभागों के अधिकारियों के साथ फिर समीक्षा बैठक होगी. यदि तब तक पानी समेत अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Ganesh Joshi Meeting in Mussoorie
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

सड़कों, सीवर और ट्रैफिक पर भी निर्देश: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग को मोतीलाल नेहरू मार्ग की मरम्मत एक हफ्ते में पूरी करने, किंक्रेग से पिक्चर पैलेस तक सड़क सुधारने, पुराने टिहरी रोड की मरम्मत और माल रोड के कल्वर्ट खोलने के निर्देश दिए. पेयजल निगम को सीवर लाइन और एसटीपी निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने को कहा गया. विद्युत विभाग को जर्जर बिजली पोल हटाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए. उन्होंने कहा कि आवश्यक होने पर इसके लिए विधायक निधि से धन उपलब्ध कराया जाएगा.

ई-रिक्शा और रेंटल स्कूटी पर भी मंथन: मॉल रोड से साइकिल रिक्शा हटाकर ई-रिक्शा या ऑटो संचालन के विकल्प पर भी चर्चा हुई. उन्होंने परिवहन विभाग को रेंटल स्कूटियों के संचालन को नियमित करने और सड़कों पर खड़ी स्कूटियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही मसूरी में नए रेंटल स्कूटी लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने की संभावनाएं तलाशने को कहा.

Ganesh Joshi Meeting in Mussoorie
मसूरी नगर पालिका टाउन हॉल में समीक्षा बैठक (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

ईको पार्क, पार्किंग और तहसील निर्माण पर जोर: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एमडीडीए को ईको पार्क निर्माण का काम जल्द शुरू कराने, पार्किंग समस्याओं के समाधान और किंक्रेग क्षेत्र में तहसील निर्माण की दिशा में कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मसूरी की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर हर संभव सहयोग दिया जाएगा.

"मसूरी की जनता को पानी के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा. अधिकारियों को 48 घंटे का समय दिया गया है. 10 जून को फिर समीक्षा होगी. यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."- गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

GANESH JOSHI REPRIMANDED OFFICIALS
मसूरी पानी की समस्या पर बैठक
गणेश जोशी अधिकारियों को फटकार
GANESH JOSHI MEETING IN MUSSOORIE
WATER SHORTAGE IN MUSSOORIE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.