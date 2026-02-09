ETV Bharat / state

अंकिता भंडारी जैसे सवालों पर असहज हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, समावेशी बजट का किया दावा

इस पर जब उनसे पूछा गया कि फिर पलायन क्यों बढ़ रहा है? जिस पर वे पलायन के प्रकार समझाने लगे. मंत्री गणेश जोशी का कहना था कि पलायन कई तरीके से होता है. आज लोगों की मानसिकता हो गई है कि वो खेती नहीं करना चाहते. पढ़ने-लिखने के बाद वो दिल्ली और मुंबई में जाना चाहते हैं.

पलायन पर मंत्री जोशी ने दिया ये जवाब: इस दौरान अपने कृषि विभाग के बारे में कहा कि आज किसान हाई वैल्यू फसलों की ओर जाकर अपनी आर्थिकी बढ़ा रहे हैं. परंपरागत खेती को छोड़ कर इसे अपना रहे हैं. इससे उनकी आय बढ़ रही है.

कैसा होगा इस बार का बजट? अल्मोड़ा नगर निगम के स्व. विजय जोशी सभागार में हुई प्रेस वार्ता में कृषि व सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आने वाला बजट एक समावेशी बजट होगा. प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट होगा. इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लोगों से राय ले रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि जन भावनाओं का बजट होगा.

अल्मोड़ा: सूबे के कृषि व सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी अपने दो दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे. जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता कर केंद्र सरकार के काम का जमकर गुणगान किया, लेकिन किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या, अंकिता भंडारी हत्याकांड और यूजीसी पर सवाल पूछने पर गोल मोल जवाब देते नजर आए.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले सालों के आंकड़ों के अनुसार, पलायन कम हुआ है. लोग वापस आकर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं. जो लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति पर भी निर्भर करता है.

अंकिता केस में सीबीआई जांच के सवाल पर उल्टा ही पूछ डाले सवाल: अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच के संबंध में पूछे जाने पर मंत्री जोशी उल्टा ही सवाल करने लगे. गणेश जोशी ने कहा कि मामले की सीबीआई की जांच करने की मांग करने वाली कांग्रेस अंकिता भंडारी के परिवार के कौन हैं?

जब पत्रकारों ने कहा कि अंकिता भंडारी के माता-पिता चाहते थे कि कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच को तो वैसा क्यों नहीं हो रहा है? इस पर मंत्री पत्रकारों से सबूत मांगने लगे और कहने लगे कि जो लोग इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते है, वो यह कर रहे हैं.

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मामले में दोषियों को सजा हो गई और दोषी जेल में है. उसके बाद भी उसका परिवार चाहता है तो हमने सीबीआई की जांच करवा दी. सब्र करिए, जांच पूरी होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

यूजीसी प्रकरण पर नहीं दे पाए जवाब: वहीं, वर्तमान में ज्वलंत मुद्दा यूजीसी पर मंत्री जोशी ने कहा कि मामले में कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं बोले और उठकर चलते बने. पत्रकार वार्ता में मंत्री गणेश जोशी के बयान भले ही विकास के दावों से भरे रहे, लेकिन सवालों के सामने जवाब गोलमोल ही रहे.

ये भी पढ़ें-