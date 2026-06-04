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कार्लीगाड़ आपदा का दर्द! खबर के 4 दिन बाद ग्राउंड पर पहुंचे मंत्री और अधिकारी, आपदा पीड़ितों की सुनी पीड़ा

15 दिनों के भीतर हटा दिया जाएगा मलबा: वहीं ईटीवी भारत से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीते साल 2025 में 16 सितंबर को इस इलाके में भीषण आपदा आई थी, जिससे लोग काफी प्रभावित हुए थे. आपदा का मलबा अभी भी क्षेत्र में पड़ा हुआ है, जिसके चलते वे आज इस क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे हैं. मलबे को 15 दिनों के भीतर हटा दिया जाएगा, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है, क्योंकि जल्द ही मानसून आने वाला है.

विस्थापन का मिला आश्वासन: मंत्री ने साथ ही कहा कि 15 दिनों के भीतर आपदा के मलबे को साफ करते हुए उनके विस्थापन की भी जल्द कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि, ईटीवी भारत से बात करते हुए ग्रामीणों ने अपने विस्थापन की मांग की थी, जिसका सरकार ने संज्ञान लिया.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट का असर: ईटीवी भारत की खबर के बाद कार्लीगाड़ गांव पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और देहरादून डीएम आशीष चौहान ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि मानसून से पहले उनके लिए आसपास के क्षेत्र में शेल्टर बनाया जाएंगे, जहां उन्हें शिफ्ट किया जाएगा.

ईटीवी भारत की खबर का संज्ञान लेते हुए आज 04 जून को खुद कैबिनेट गणेश जोशी और देहरादून डीएम आशीष चौहान कार्लीगाड़ गांव पहुंचे और ग्राउंड जीरो की हकीकत जानी.

ग्रामीणों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी. (ETV Bharat)

साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रबंधन विभाग से कार्लीगाड़ आपदा पीड़ितों के विस्थापन करने की भी मांग की है. इसलिए अब विस्थापन संबंधित प्रस्ताव बनाया जा रहा है. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने साफ किया है कि यदि ग्रामीण विस्थापन के लिए तैयार हैं तो निश्चित तौर पर उनका विस्थापन कर दिया जाएगा.

पुश्ते की ऊंचाई भी बढ़ाई जाएगी: ईटीवी भारत से बात करते हुए ग्रामीणों ने पुश्ते की ऊंचाई का मुद्दा भी उठाया था, उस पर भी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया और पुश्ते को थोड़ा ऊंचा उठाने का कहा है. फिलहाल सबसे जरूरी काम मलबा हटाने का है. क्योंकि भारी बारिश के बाद बरसाती नदी का पानी मलबे के कारण सारा गांव की तरफ ही जाएगा.

आपदा प्रभावित गांव कार्लीगाड़ का जायजा लेते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी. (ETV Bharat)

पुनर्वास की टीम करेंगी गांव का सर्वे: ईटीवी भारत टीम से बात करते हुए जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि आपदा प्रभावितों के विस्थापन किए जाने को लेकर उनकी ओर से टीम बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं. जल्द ही विस्थापन के लिए पुनर्वास की टीम इस क्षेत्र में आकर सर्वे का काम करेगी. सर्वे के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा.

रिकंस्ट्रक्शन के कामों की होगी मॉनिटरिंग: डीएम ने जिला खनन अधिकारी और सिंचाई विभाग को वॉल फिटिंग करने के निर्देश दिए है. साथ ही उन्होंने बताया कि पीटीजेड कैमरे के जरिए भी इस आपदा प्रभावित क्षेत्र में किए जा रहे रिकंस्ट्रक्शन के कामों की मॉनिटरिंग की जाएगी.

कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वसन दिया. (ETV Bharat)

क्षेत्र में नोडल अधिकारी की होगी तैनाती: इसके अलावा नोडल अधिकारियों की भी इस क्षेत्र में तैनाती की जा रही है. हर 7 दिन में जिला स्तर के अधिकारी इस क्षेत्र में चल रहे कामों की मॉनिटरिंग करेंगे. ताकि मानसून सीजन से पहले बेहतर तरीके से कामों को संपन्न किया जा सके.

ईटीवी भारत की खबर के बाद ग्राउंड पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री और देहरादून डीए. (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री को सुनाया अपना दंर्द: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए आपदा प्रभावित ममता रावत ने कहा कि आज से पहले उनकी कैबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक गणेश से बात नहीं हुई है, लेकिन आज वो यहां पहुंचे हैं और ग्रामीण से बातचीत की. ग्रामीणों की मांग है कि इस गांव में रह रहे सभी लोगों को विस्थापित कर दिया जाए, क्योंकि पिछले साल आपदा की वजह से काफी अधिक मलबा आया था, जो कई घरों तक में पहुंचा था.

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