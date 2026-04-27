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मसूरी: बार्लाेगंज में सामुदायिक हाल का लोकार्पण, मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

पहाड़ों की रानी मसूरी के बार्लोगंज स्थित सनातन धर्मसभा में सामुदायिक हाल सुधारीकरण कार्य का लोकार्पण हो गया है.

COMMUNITY HALL INAUGURATED
बार्लाेगंज में सामुदायिक हाल का लोकार्पण (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 27, 2026 at 12:49 PM IST

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मसूरी: बार्लोगंज स्थित सनातन धर्मसभा में सामुदायिक हाल के सुधारीकरण कार्य का लोकार्पण प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधिवत पूजा-अर्चना के साथ किया. विधायक निधि से लगभग 11 लाख रुपये की लागत से हुए इस कार्य के पूरा होने पर क्षेत्रवासियों में उत्साह देखा गया. हाल के बनने से सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी. जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा. लोकार्पण के बाद आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है.

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस को घेरा: उन्होंने ‘डबल इंजन सरकार’ की अवधारणा को दोहराते हुए कहा कि सरकार “जनता की सरकार, जनता के द्वार” के संकल्प के साथ कार्य कर रही है, जिससे योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है. उन्होंने बताया कि सनातन धर्मशाला के बेसमेंट हाल के सुधारीकरण से अब क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी. सरकार द्वारा आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ धार्मिक स्थलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. कार्यक्रम के दौरान गणेश जोशी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में होती है तो सत्ता के नशे में चूर हो जाती है और जब विपक्ष में होती है तो फिजूल की बयानबाजी कर सोशल मीडिया में चर्चा बटोरने का प्रयास करती है.

स्थानीय लोगों को मिलेगा लाभ: उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की ओर अग्रसर है. बता दें कि हाल का निर्माण स्थानीय निवासियों के सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बनाया गया है. जो स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है.

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