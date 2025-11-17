ETV Bharat / state

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री का मसूरी की सड़क पर डांस, बिहार विजय के जश्न का वीडियो देखिए

मसूरी की सड़क पर थिरके मंत्री गणेश जोशी: बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद मसूरी में खुशी की लहर देखी गई. सोमवार को मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जमकर जश्न मनाया. ढोल-नगाड़ों की थाप पर नृत्य कर विजय के जश्न को यादगार बनाया. उत्साह से भरे माहौल में कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी.

मसूरी: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत का जश्न अभी तक मनाया जा रहा है. सोमवार को मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार की जीत को लेकर मिठाई बांटी. इस मौके पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे. जब ढोल और नगाड़े बजे तो मंत्री गणेश जोशी भी थिरकने लगे. मंत्री काफी देर तक मसूरी की सड़क पर थिरकते रहे.

बिहार की जीत विपक्ष को करारा जवाब- जोशी: जश्न के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बिहार की जनता ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है. जनता ने यह साबित कर दिया है कि “जो लोग कहते थे मोदी मैजिक खत्म हो गया है, उन्हें अब समझ आ गया होगा कि ये मैजिक नहीं, महा-मैजिक है. गणेश जोशी ने कहा कि इस चुनाव ने एक बार फिर एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि सभी चैनल 167 से 170 सीटें बता रहे थे, लेकिन भाजपा गठबंधन ने 200 का आंकड़ा पार कर दिया. यह जनता के विवेक और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ते विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है.

भारत निर्माण में बिहार की अहम भूमिका: गणेश जोशी ने कहा कि भारत के निर्माण में बिहार के लोगों की सदियों से अहम भूमिका रही है. अब यह जीत 2047 तक “विकसित भारत” के सपने को साकार करने की एक मजबूत शुरुआत है. मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को “अभद्र और दुर्भावनापूर्ण” बताते हुए कहा कि बिहार ने इसका जवाब मतदान के माध्यम से दे दिया है. उन्होंने कहा कि इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के लिए इतनी घटिया भाषा का प्रयोग नहीं हुआ. बिहार की महान जनता ने इसे बर्दाश्त नहीं किया और लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष को जवाब दे दिया.

हारने पर विपक्ष बनाता है बहाना- जोशी: भाजपा की जीत पर विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि पराजय पचा न पाने की वजह से विपक्ष चुनावी प्रक्रिया पर उंगली उठा रहा है. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसे किसी खेल का अहसास नहीं होता. लेकिन जब हारते हैं तो अचानक खेल नजर आने लगता है. यह वही कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे.

गोदियाल के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने पर जोशी का व्यंग्य: उत्तराखंड कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मंत्री जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश की कमान सौंप दी है जो अपनी ही विधानसभा सीट से चुनाव हार चुका है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को खुद नहीं पता कि वह कितने दिन तक पद पर बने रहेंगे. उन्होंने कहा कि मसूरी की जनता पिछले 13 वर्षों से देख रही है कि कौन उनके बीच रहकर निरंतर सेवा कर रहा है. मसूरी के लोगों ने हमें अपने दिल में जगह दी है और 2027 में उत्तराखंड में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनने जा रही है. कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए मंत्री जोशी ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रदेश में प्रचंड बहुमत से वापसी करेगी और इस जीत की शुरुआत मसूरी से होगी.

