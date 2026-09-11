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आम Vs खास! मंत्री की दीवार टूटते ही जागा सिस्टम, दौड़े चले आये अफसर, आम आदमी का क्या?

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के कैंट आवास के बाहर ड्रेनेज अतिक्रमण के कारण आवास की दीवार टूटने लगी है.

CABINET MINISTER GANESH JOSHI
मंत्री की दीवार टूटते ही जागा सिस्टम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 11, 2026 at 2:48 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज आम Vs खास की तस्वीर देखने को मिली. आम आदमी अपनी छोटी और छोटी परेशानियों के निपटारे के लिए अधिकारियों और विभागों के चक्कर काटता रहता है. इसके उलट खास लोगों की एक छोटी सी परेशानी के लिए पूरा प्रशानिक अमला मिनटों में खड़ा हो जाता है. ऐसी ही तस्वीर आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास के बाहर देखने को मिली.

उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अतिक्रमण को लेकर परेशानी में आ गए हैं. दरअसल गणेश जोशी के घर की दीवार ड्रेनेज में अतिक्रमण के कारण टूटने की आशंका जताई जा रही है. स्थिति यह है कि गणेश जोशी की इस एक दीवार के चक्कर में पूरा जिला प्रशासन उनके घर के आगे एक टांग पर खड़ा दिखाई दिया. ADM से लेकर एसडीएम और तहसीलदार के अलावा सभी विभागों के अधिकारी भी यहां यह खोजने में जुट गए कि आखिरकार ड्रेनेज का यह गंदा पानी मंत्री की दीवार तक कैसे पहुंचा?

नवीन उनियाल की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

मामला कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सरकारी आवास का है जो की कैंट रोड पर मौजूद है. बगल में ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भी सरकारी आवास है. यही नहीं यह वही सड़क है जहां से मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल भी अपने आवास के लिए गुजरते हैं. इसके बावजूद पूरा प्रशासनिक अमला इस बात को लेकर आशंकित है कि आखिरकार ड्रेनेज सिस्टम पर किसने अतिक्रमण किया?

CABINET MINISTER GANESH JOSHI
ड्रेनेज अतिक्रमण से दीवार टूटने की आशंका (ETV Bharat)

हैरत की बात यह है कि शहर में वैसे तो ड्रेनेज जाम होने और अतिक्रमण के एक नहीं सैकड़ो मामले हैं, लेकिन जब बात मंत्री के घर की आई तो पूरा सरकारी अमला मौके पर सुबह से ही डटा हुआ है. विभागों के अधिकारियों ने पहुंचकर फौरन मंत्री की दीवार को बनवाना शुरू कर किया. दूसरी तरफ ADM प्रशासन स्मिता परमार की अगुवाई में एसडीएम तहसीलदार और दूसरे न जाने कितने अधिकारी यहां पर आकर ड्रेनेज के जाम होने की वजह खोजते हुए दिखाई दिए. जगह-जगह ड्रेनेज के ढक्कन खोलकर गंदे पानी को अधिकारी खुद करीब से देखने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए.

CABINET MINISTER GANESH JOSHI
मौके पर जुटा अफसरों का अमला (ETV Bharat)

अधिकारियों की यह तत्परता और गंभीरता देखकर सरकारी सिस्टम की चुस्ती भी नजर आई. बहरहाल ईटीवी भारत में इस मामले पर जिले की एडीएम प्रशासन स्मिता परमार से बात करने की कोशिश की. उन्होंने सीधे कोई जवाब ही नहीं दिया.

CABINET MINISTER GANESH JOSHI
ड्रेनेज में अतिक्रमण (ETV Bharat)

गणेश जोशी ने कहा उन्होंने अधिराकारियों जानकारी दी थी. ड्रेनेज की वजह से पूरे लॉन में सीवर का पानी भर गया था. जिसके बाद नगर निगम के 40 कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे. जिसके बाद आज अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. वे भी मौके पर पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी लेंगे.

अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार मंत्री जी को भी जब अतिक्रमण या ड्रेनेज सिस्टम की खराबी के कारण परेशान होना पड़े तो फिर आम जनता का जिले में क्या होगा?

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