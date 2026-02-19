ETV Bharat / state

करप्शन पर एक्शन; अम्बेडकरनगर मत्स्य विभाग का पूरा स्टॉफ निदेशालय और गोंडा के मछुआ मुख्यालय से अटैच

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद इन दिनों मत्स्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं. उन्होंने एक दिन पहले कानपुर मंडल के पूरे स्टाफ पर कार्रवाई की, तो अब अंबेडकरनगर के पूरे मत्स्य विभाग के स्टाफ को निदेशालय से तो गोंडा के मछुआ को मुख्यालय से अटैच करने की कार्रवाई की है.

मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद को अंबेडकरनगर और गोंडा में केंद्र व राज्य सरकार से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं जिनमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट योजना, मत्स्य पालक कल्याण कोष समेत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में हीलाहवाली, शिथिलता और भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें लगातार मिल रही थीं.

निदेशालय स्तर पर उन्होंने प्राथमिक जांच करवाई, जिसमें अंबेडकरनगर व गोंडा के कर्मचारियों पर लगे आरोप गंभीर पाए गए. मंत्री संजय निषाद ने मत्स्य विभाग के उच्चाधिकारियों को आदेश दिया कि कार्रवाई पूरी होने तक अंबेडकरनगर के पूरे स्टाफ को लखनऊ मुख्यालय से अटैच किया जाए. सहायक निदेशक (मत्स्य), अंबेडकरनगर कार्यालय में तैनात श्वेता सिंह, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक सुनीता सिंह, मत्स्य निरीक्षक मो. अशरफ (उर्दू अनुवादक) को मत्स्य निदेशालय लखनऊ से संबद्ध किया है.