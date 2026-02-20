ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार के एक साल: कैबिनेट मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह बोले- लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने पर है पूरा जोर

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार 11 अस्पतालों के काम अधूरे छोड़कर गई थी. अभी उसपर भी काम शुरू कर दिया गया है.

कैबिनेट मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह
कैबिनेट मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 20, 2026 at 5:22 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में भाजपा सरकार के गठन को शुक्रवार को एक साल पूरे हो गए. इसे लेकर सचिवालय में मुख्यंत्री रेखा गुप्ता ने अन्य मंत्रियों के साथ सरकार का एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और पिछले एक साल में सरकार की तरफ से किए गए कामों को लेकर जानकारी दी. इस मौके पर ईटीवी भारत ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह से बातचीत कर आगामी योजनाओं को जानने का प्रयास किया.

डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि एक साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं. सबसे पहले हमने सरकार बनने के पहले दिन ही कैबिनेट की बैठक में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की, जिसमें 30 हजार से ज्यादा लोग आयुष्मान कार्ड से इलाज करा चुके हैं. वहीं अभी तक 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा चुके हैं, जिनमें 1 साल के अंदर ही 14 लाख से ज्यादा लोग इलाज करा चुके हैं.

अस्पतालों का काम शुरू: उन्होंने कहा, सरकार ने लगातार लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अस्पतालों में दवाई की कमी को भी दूर किया है. अस्पतालों में सभी तरह की दवाइयां उपलब्ध कराई गई. दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुधारने के लिए 1000 से ज्यादा ईवी बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारी गईं. पूरे देश में 4000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों की फ्लीट केवल दिल्ली सरकार के पास है. पिछली सरकार जो 11 अस्पताल अधूरे देकर गई थी उनमें से चार अस्पतालों का काम हमने शुरू करा दिया है. साथ ही पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स का टेंडर निरस्त कर नए ठेकेदार को टेंडर देकर के काम शुरू करा दिया गया है. बाकी अस्पतालों के पिछले निर्माण कार्य को देखने के लिए ट्रांजैक्शन ऑफिसर रखे गए हैं. ये ऑफिसर जैसी रिपोर्ट देंगे उसी के आधार पर निर्णय लेकर के उन अस्पतालों का भी काम शुरू कराया जाएगा.

अभी और समय लगेगा: दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा, लोकनायक अस्पताल में एडवांस ब्लॉक का ठप पड़ा काम भी जल्द शुरू करने की तैयारी है. सरकार ने लोगों को सस्ती दरों पर दवाई उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र भी खोले हैं. प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए सरकार जल्द ही नई ईवी पॉलिसी लेकर आ रही है. हमको दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बदहाल मिली थी कि उसको ठीक करने के लिए भी अभी और समय लगेगा. साथ ही 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरी तेजी के साथ काम में लगे हुए हैं. जल्द ही वह लक्षय भी पूरा किया जाएगा.

