ETV Bharat / state

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन, 35 से ज्यादा देश लेंगे भाग; ये होगा खास

इस बार मेले की थीम वेलर एंड विजडम @75 रखी गई है. वहीं कतर गेस्ट ऑफ ऑनर देश होगा.

विश्व पुस्तक मेला 2026
विश्व पुस्तक मेला 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 8, 2026 at 6:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी पुस्तक प्रदर्शनी विश्व पुस्तक मेले की शुरूआत 10 जनवरी से भारत मंडपम में होगी. मेले का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे. यह मेला 18 जनवरी तक आयोजित होगा. शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से आयोजित इस मेले का यह 53वां संस्करण है. इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) मेले का सह-आयोजक है. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक युवराज मालिक ने बताया कि इस बार मेले की खास बात यह है कि पहली बार मेले में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है.

इस वर्ष मेले की थीम इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री: मेले की थीम वेलर एंड विजडम @75 रखी गई है, जो आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य, बलिदान और राष्ट्र निर्माण में योगदान को समर्पित है. एक हजार वर्ग मीटर एरिया में बने थीम पवेलियन में भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना के इतिहास को 360 डिग्री अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा.

मुफ्त प्रवेश का निर्णय बड़ा कदम: यहां अर्जुन टैंक, आईएनएस विक्रांत और एलसीए तेजस के प्रतिरूप, 21 परमवीर चक्र विजेताओं को श्रद्धांजलि और प्रमुख सैन्य अभियानों पर आधारित प्रदर्शनी होंगी. इस दौरान एनबीटी के अध्यक्ष प्रो. मिलिंद सुधाकर ने कहा कि मुफ्त प्रवेश का निर्णय अधिक से अधिक लोगों तक पुस्तकों की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. वहीं, एनबीटी के निदेशक युवराज मलिक ने कहा कि यह मेला नई पीढ़ी को किताबों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा.

एक हजार से ज्यादा प्रकाशक लेंगे भाग: आयोजकों ने बताया कि पिछले साल प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान वर्ष 2026 को भारत-फ्रांस इनोवेशन वर्ष के रूप में मान्यता दी गई है. इसके अलावा, रूस, जापान, पोलैंड, फ्रांस, अबू धाबी, ईरान, कजाकिस्तान, हंगरी, चिली सहित अन्य देशों के प्रकाशक, लेखक और सांस्कृतिक संस्थान पुस्तक विमोचन, बहुभाषी कविता शाम, सांस्कृतिक प्रदर्शन, बच्चों के साहित्य सत्र और एआई, गेमिंग, प्रवासन और विरासत जैसे विषयों पर चर्चा के माध्यम से भाग लेंगे. जापान से लेखकों, प्रकाशकों और चित्रकारों सहित 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पुस्तक मेले में भारत-जापान प्रकाशक मीट एंड ग्रीट में भाग लेगा.

कतर होगा गेस्ट ऑफ ऑनर देश: विश्व पुस्तक मेले में 35 से अधिक देशों के एक हजार से ज्यादा प्रकाशक, 600 से अधिक कार्यक्रम और एक हजार से ज्यादा वक्ता भाग लेंगे. इस वर्ष कतर गेस्ट ऑफ ऑनर देश और स्पेन 'फोकस कंट्री' होगा. इसमें दो मिलियन से अधिक दर्शकों के पहुंचने की संभावना है. लेखकों, बुद्धिजीवियों और कलाकारों की भागीदारी के साथ-साथ बच्चों के लिए विशेष किड्ज एक्सप्रेस पवेलियन, ई-बुक्स के लिए राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय, प्रकाशन उद्योग के लिए न्यू दिल्ली राइट्स टेबल और सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन किया जाएगा.

इसलिए एनबीटी ने चलाया वित्तीय कार्यक्रम: राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने भारतीय और विदेशी दोनों प्रकाशकों के लिए भारतीय पुस्तकों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम (एनबीटी एफएपी) भी शुरू किया है. रीडिंग इंडिया संवाद 2026 नामक दो दिवसीय राष्ट्रीय नेतृत्व संवाद, नीति निर्माताओं और शिक्षा नेताओं को एक साथ लाएगा, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विकसित भारत@2047 के अनुरूप एक समावेशी, भविष्य के लिए तैयार पठन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए पढ़ने को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाया जा सके. पहली बार लीपजिग बुक फेयर, बोलोग्ना चिल्ड्रन्स बुक फेयर, सियोल इंटरनेशनल बुक फेयर, तुयाप फेयर्स एंड एग्जीबिशन (तुर्की), फ्रैंकफर्टर बुचमेसे, बुक वर्ल्ड प्राग (चेक गणराज्य), गोटेनबर्ग बुक फेयर (स्वीडन) और अन्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला निदेशक पुस्तक मेले में भाग लेंगे.

हॉल छह में होगा चिल्ड्रन पवेलियन: पुस्तक मेले में किड्ज एक्सप्रेस चिल्ड्रन पवेलियन हॉल 6 में कहानी सुनाना, थिएटर, क्विज, कला और शिल्प, वैदिक गणित, पुस्तक डिजाइनिंग वर्कशॉप, बाल लेखक बातचीत और समर्पित रचनात्मकता क्षेत्र होंगे. राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय डिजिटल कियोस्क और क्यूआर-आधारित डाउनलोड के माध्यम से 6,000 से अधिक मुफ्त ई-बुक्स प्रदर्शित करेगा, जो भाषाओं और क्षेत्रों में पढ़ने के लिए पहुंच को बढ़ावा देगा.

यह भी पढ़ें-

NDMC चेयरमैन ने पेश किया बजट: प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बढ़त नहीं; ग्रीन टेक्नोलॉजी पर खास फोकस

आईपी एक्सटेंशन में कूड़े का ढेर: निगम ने बिना सूचना रद्द किया टेंडर, 119 सोसाइटियों के हजारों परिवार परेशान

TAGGED:

WORLD BOOK FARE 2026
BHARAT MANDPAM
DHARMENDRA PRADHAN
WORLD BOOK FARE 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.