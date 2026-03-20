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उत्तर प्रदेश में ढोंगियों और भोगियों की नहीं योगियों की सरकार: कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह

कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं.

कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिह.
कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिह. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 7:59 AM IST

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Updated : March 20, 2026 at 8:07 AM IST

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मेरठ: उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मेरठ में कहा कि प्रदेश में ढोंगियों और भोगियों की नहीं योगियों की सरकार है. प्रदेश के हर व्यक्ति की आय तीन गुना तक बढ़ी है. यूपी के कैबिनेट मंत्री मेरठ में योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.

कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं. यह देश और प्रदेश का स्वर्णिम युग है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मयोगी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्म योगी हैं. देश और प्रदेश में योगियों की सरकार है.

कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिह. (Video Credit: ETV Bharat)

UP भारत का इंजन बना: उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में ऐसी सरकारें हैं, जिसमें जो कहा जाता है, वह पूरा होता है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का 1 लाख रुपए का कर्ज माफ किया गया.

पहले उत्तर प्रदेश को बीमारु राज्य कहा जाता था. अब मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यह भारत का ग्रोथ इंजन बन गया है. डबल इंजन की सरकार ने विकास को गति देने का भी काम किया है.

धर्मपाल सिंह ने कहा कि राज्य की GSDP 2017 में 13 लाख करोड़ थी. अब यह बढ़कर 36 लाख करोड़ हो गई है. यह उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन है. आज यूपी के प्रत्येक व्यक्ति की आय तीन गुना हो गई है.

ऐसे में राज्य आज वित्तीय रूप से स्थिर और सक्षम है. प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में 9.1% का योगदान कर रहा है. आज पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है.

2029 तक 1 ट्रिलियन की इकॉनमी: उन्होंने कहा कि वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का लक्ष्य यूपी 2029 में पूरा कर लेगा. यह परिवर्तन नीति से नहीं नेतृत्व से आया है. यूपी का सर्वांगीण विकास हो रहा है. यूपी में 2017 में दो एक्सप्रेस में थे और आज यूपी में 22 एक्सप्रेस वे हैं.

देश की पहली नमो भारत ट्रेन मेरठ में चल रही है. वहीं, सात अन्य शहरों में मेट्रो चलाई जा रही है. अयोध्या, मथुरा और काशी विश्व के पूजनीय स्थल हैं. आज उत्तर प्रदेश धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य बन चुका है. यूपी में 156 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों का आगमन हुआ है.

पुष्प वर्षा पर कोई आपत्ति नहीं: उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम समुदाय की तरफ से ईद-उल-फितर के अवसर पर कांवड़ यात्रा की तर्ज पर नमाजियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की मांग पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है. कोई फूल वर्षा करे तो कोई आपत्ति नहीं है.

मोदी की तरफ देख रही दुनिया: UP के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि आज दुनिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है. पूरी दुनिया विश्व युद्ध की तरफ जा रही है, ऐसे में दुनिया इसके निराकरण के लिए अपने देश के पीएम मोदी की तरफ देख रही है.

LPG सिलेंडर की समस्या पर उन्होंने कहा कि देश में कोई अभाव नहीं है. दुनिया भर में दिक्कतें हैं, तो उसका कुछ असर पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: वृंदावन के मंदिरों में राष्ट्रपति ने किए दर्शन-पूजन; आज संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात

Last Updated : March 20, 2026 at 8:07 AM IST

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