कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा- धार्मिक पद को राजनीति का औजार नहीं बनने देंगे

प्रदेश से केवल सुअर, भैंस और बकरे के मांस का ही निर्यात होता है. गोकशी के विरुद्ध सरकार की नीति 'जीरो टॉलरेंस' की है.

शंकराचार्य के गोकशी के आरोप निराधार: मंत्री धर्मपाल सिंह ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के गोकशी को आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आते ही गोकशी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था.

बरेली: उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों पर शनिवार को पलटवार किया. वह बरेली सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए. कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद के बयानों को लेकर कहा कि धार्मिक पदों की आड़ में राजनीति करने या जनता के बीच भ्रम फैलाने वालों को सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी.

हजारों अवैध बूचड़खाने बंद किये गए: पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि हजारों अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया है. गौ-संरक्षण के लिए अलग से बजट आवंटित कर प्रदेश भर में गौशालाओं का नेटवर्क बनाया गया है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस संवेदनशील मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं. जिस गौकशी का वे जिक्र कर रहे हैं, वह दरअसल उनके कथित आकाओं के कार्यकाल की देन रही है.

शंकराचार्य पद की मान्यता पर उठाया सवाल: धार्मिक पद की गरिमा पर कैबिनेट मंत्री में धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार किसी व्यक्ति को शंकराचार्य घोषित नहीं करती. शंकराचार्य का पद कोई सरकारी नियुक्ति या संवैधानिक पद नहीं है. यह मठों और धार्मिक परंपराओं का विषय है. योगी सरकार अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानती और न ही उन्हें किसी आधिकारिक मंच से मान्यता दी गई है.

धार्मिक पदों का राजनीति के लिए इस्तेमाल न हो: पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने कहा कि धार्मिक पदों को राजनीति का औजार नहीं बनने दिया जाएगा. यदि कोई व्यक्ति धर्म की आड़ लेकर समाज में विद्वेष या भ्रम फैलाता है, तो उसे शासन की ओर से कोई रियायत नहीं मिलेगी.

प्रदेश में शांति और कानून-व्यवस्था ज़रूरी: धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रशासन का प्राथमिक कार्य प्रदेश में शांति और कानून-व्यवस्था को बनाए रखना है. सरकार किसी भी विवादित धार्मिक दावे का समर्थन नहीं करती और न ही किसी को कानून तोड़ने की छूट दी जा सकती है. सरकार का मुख्य सिद्धांत विवादों से दूरी बनाकर सुशासन और सामाजिक सौहार्द पर ध्यान केंद्रित करना है.

