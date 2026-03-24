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'किसी भी दशा में बजट सरेंडर न किया जाए'; कैबिनेट मंत्री का निर्देश- आवंटित बजट का एक रुपया भी लैप्स न होने पाए

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधान भवन स्थित कार्यालय में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की बैठक की. विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, उन्होंने निर्देश दिए कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए सभी मदों में आवंटित धनराशि का 28 मार्च तक शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए. किसी भी दशा में बजट सरेंडर न किया जाए.

आवंटित बजट का एक रुपया भी न लैप्स होने पाए. कोई भी बजट संबंधी या अन्य पत्रावली पटल पर रुकने न पाए. जिन योजनाओं या कार्यों का भुगतान लंबित है उसे तत्काल पूरा किया जाए. निर्धारित अवधि में कार्य पूरा न करने, कार्यों में लापरवाही या उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.







उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए. कार्य समाप्ति के बाद संबंधित योजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए. उन्होंने कहा कि वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी के लक्ष्य को हासिल करने में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की अहम भूमिका है, इसलिए योजनाओं की रोजाना निगरानी की जाए. समय पर धनराशि आवंटित की जाए और उसका सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए.

उन्होंने कहा कि गऊ संरक्षण और संवर्द्धन के लिए राज्य सरकार की तरफ से पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, इसलिए अधिकारी गऊ संरक्षण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता न बरतें. गौशालाओं में निराश्रित गोवंश को गर्मी और लू से बचाव के लिए स्वच्छ पेयजल, चारा और तिरपाल की व्यवस्था की जाए.