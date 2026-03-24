'किसी भी दशा में बजट सरेंडर न किया जाए'; कैबिनेट मंत्री का निर्देश- आवंटित बजट का एक रुपया भी लैप्स न होने पाए
मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधान भवन स्थित कार्यालय में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 10:58 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 11:10 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधान भवन स्थित कार्यालय में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की बैठक की. विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, उन्होंने निर्देश दिए कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए सभी मदों में आवंटित धनराशि का 28 मार्च तक शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए. किसी भी दशा में बजट सरेंडर न किया जाए.
आवंटित बजट का एक रुपया भी न लैप्स होने पाए. कोई भी बजट संबंधी या अन्य पत्रावली पटल पर रुकने न पाए. जिन योजनाओं या कार्यों का भुगतान लंबित है उसे तत्काल पूरा किया जाए. निर्धारित अवधि में कार्य पूरा न करने, कार्यों में लापरवाही या उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए. कार्य समाप्ति के बाद संबंधित योजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए. उन्होंने कहा कि वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी के लक्ष्य को हासिल करने में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की अहम भूमिका है, इसलिए योजनाओं की रोजाना निगरानी की जाए. समय पर धनराशि आवंटित की जाए और उसका सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए.
उन्होंने कहा कि गऊ संरक्षण और संवर्द्धन के लिए राज्य सरकार की तरफ से पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, इसलिए अधिकारी गऊ संरक्षण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता न बरतें. गौशालाओं में निराश्रित गोवंश को गर्मी और लू से बचाव के लिए स्वच्छ पेयजल, चारा और तिरपाल की व्यवस्था की जाए.
प्रदेश में नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम और लघु पशुपालन जैसी लाभार्थीपरक योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके और स्वरोजगार के भी अवसर उपलब्ध हो सकें.
बैठक में अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की भौतिक और वित्तीय प्रगति से मंत्री को अवगत कराया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं में बजट आवंटन और वित्तीय स्वीकृतियों का कार्य समय से पूरा कर लिया जाए और आवंटित बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियों को समय से निर्गत कराकर धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जाए.
बैठक में निदेशक प्रशासन एवं विकास डा. मेमपाल सिंह, निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डा. राजेन्द्र प्रसाद सहित पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग मुख्यालय और शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
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