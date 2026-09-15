सैफई परिवार में अंतर्विरोध, चाचा ही सिखाएंगे भतीजे को सबक
भूपेंद्र चौधरी बोले, अखिलेश यादव कभी शिवपाल सिंह यादव को साथ लेकर काम करने की मनोस्थिति में नहीं रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 9:17 AM IST
आगरा: यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री व आगरा प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी सोमवार को आगरा पहुंचे. मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सेवा संकल्प अभियान की समीक्षा की. मीडिया से रूबरू होने पर मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा. कहा कि अखिलेश यादव कभी शिवपाल सिंह यादव को साथ लेकर काम करने की मनोस्थिति में नहीं रहे हैं.
उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को अच्छे मन से अपना नेता नहीं माना है. इतना ही नहीं, प्रदेश की जनता चाचा और अखिलेश यादव को सबक सिखाने को हैं. शिवपाल के कुछ कारणों से पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन परिवार में भारी अंतर्विरोध है. चाचा अपने भतीजे को सबक सिखाने बैठे हैं, जो चुनाव से पहले सामने आएगा.
यूपी सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री व आगरा के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी सोमवार को आगरा आए. सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 31 दिवसीय अभियान "सेवा संकल्प अभियान-2026" को लेकर चर्चा की.
कार्यक्रम, विभागवार दायित्व, नोडल अधिकारियों, स्थल चयन, कार्यक्रमों की रूपरेखा, जनसहभागिता की तैयारियों की चर्चा की. सेवा संकल्प अभियान-2026 की नोडल अधिकारी सीडीओ श्रीमती प्रतिभा सिंह हैं.
अखिलेश यादव कन्फ्यूज, जयंत का समर्थन: कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी से जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद मुखिया व केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के बीच चल रही तनातनी पर सवाल किया तो, उन्होंने कहा कि सपा गठबंधन का धर्म निभाना नहीं जानती है. सपा का इतिहास इसका गवाह है.
सन 2017 में वह किसके साथ थे, 2019 में किसके साथ थे. सन 2022 के विधानसभा चुनाव में किसके साथ थे और 2024 में किसके साथ थे. दरअसल, अखिलेश यादव कन्फ्यूज हैं. कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह
चौधरी ने कहा कि जयंत चौधरी निश्चित रूप से एनडीए का हिस्सा हैं. वो हमारे पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में चलनी वाली विकास यात्रा में साथ हैं. सभी सहमत होकर हमारे साथ आए हैं. अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरी ताकत के साथ सपा का सूपड़ा साफ कर देगी.
सपा कर रही भम्र की राजनीति: कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बीते दिनों अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर कहा कि जाट पिछले समय लंबे समय से सपा के खिलाफ वोट डाल रहे हैं. सपा भ्रम की राजनीति कर रही है. जनता को बहकाकर राजनीति कर रहे हैं.
अखिलेश यादव कभी शिवपाल सिंह यादव को साथ लेकर काम करने की मनोस्थिति में नहीं रहे है. चाचा और भतीजे के संबंध कैसे रहे हैं, ये सब जग जाहिर है. कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने यूजीसी को लेकर चल रहे विरोध पर कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से समाज में भ्रम फैलाने का समाज को तोड़ने का समाज को कमजोर करने का विदेशी षंड्यंत्र है. इसके लिए और कुछ नहीं .
पार्टी कराती है सर्वे: कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पार्टी समय समय पर सर्वे कराते हैं. अभी कौन सा सर्वे हुआ है. किसकी टिकट कटेगी. इस बारे में अभी कुछ नहीं है.
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