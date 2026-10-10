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हापुड़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र चौधरी कॉकरोच जनता पार्टी पर जमकर बरसे

कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र चौधरी कॉकरोच जनता पार्टी पर जमकर बरसे. ( ईटीवी भारत )

हापुड़: उत्तर प्रदेश सरकार में एमएसएमई विभाग के कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र चौधरी हापुड़ पहुंचे. चौधरी, हापुड़ में एमएलसी चुनावों को लेकर स्कूलों में हो रहे कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे.

इस दौरान कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि "अखिलेश यादव बहुत उत्साही नेता है. आपने देखा कि 2022 में उन्होंने विभाग तक बाँट दिए थे. मंत्रिमंडल की शपथ हो गई थी. उन्होंने भी शपथ ले ली थी, लेकिन निर्णय जनता को करना है. हमारा एजेंडा विकास है. शिक्षक स्नातक विधान परिषद के चुनावों को लेकर हापुड़ आया हूं. अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने आया हूं."

कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में प्रदर्शन ओर यातायात बंद को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि "लोकतंत्र में संविधान हमें अपने किसी विषय का विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन विरोध करने की एक प्रक्रिया है. हम लोग उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं. लेकिन पिछली बार इन लोगों ने पूरी दिल्ली में अराजकता की तोड़फोड़ की और हिंसा की. किसी भी आधार पर विरोध करने के इस तरीके को जायज नहीं ठहराया जा सकता. आज इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसकी अनुमति शासन और प्रशासन की तरफ से नहीं है. जिस प्रकार से देश में अनिश्चिता और अराजकता पैदा करने का इनका एजेंडा है, उसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आती है. जहां तक सीजेआई की बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है. भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक व्यवस्था है. चुनाव की प्रक्रिया भी विधिवत संवैधानिक व्यवस्था है. विपक्षी दल समाज में अराजकता फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहा है. पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी शासन की व्यवस्था से अलग है लोगों ने एक प्रकार से कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है."