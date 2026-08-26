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पिता पर हुई अमर्यादित टिप्पणी से भड़के कैबिनेट मंत्री, भावुक होकर कही बड़ी बात, जानिए क्या कहा

कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग जिले के सौंराखाल में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने बड़ा बयान दिया.

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कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 26, 2026 at 7:46 PM IST

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रुद्रप्रयाग: कलक्ट्रेट में बीते दिनों आयोजित धरना-प्रदर्शन के दौरान एक महिला द्वारा कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित टिप्पणी किए जाने और उनके पिता को अपशब्द कहे जाने के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. बुधवार को सौंराखाल में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने इस मुद्दे पर पहली बार बेहद तल्ख अंदाज में अपनी बात रखी. मंच से उनका आक्रोश साफ दिखाई दिया और उन्होंने विरोधियों को जमकर निशाने पर लिया.

सौंराखाल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री चौधरी ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध और आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन परिवार और माता-पिता को लेकर अमर्यादित भाषा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी राजनीतिक लड़ाई में महिलाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.

राजनीतिक विरोधियों पर साधा निशाना: मंत्री के तेवर उस समय और तल्ख हो गए, जब उन्होंने अपने राजनीतिक सफर और जनता से अपने जुड़ाव का जिक्र किया. उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा, ''जाता तो वो हैं जो आता है, मैं तो कभी यहां से गया ही नहीं. उनसे पूछे उनके कार्यालय रुद्रप्रयाग में कहां है.'' उनका यह बयान कार्यक्रम में चर्चा का केंद्र बन गया.

जनता के बीच ही रहूंगा: मंत्री ने साफ संकेत दिया कि वह चुनावी हार-जीत को अपनी राजनीतिक सक्रियता का पैमाना नहीं मानते और जनता के बीच लगातार मौजूद रहना ही अपनी राजनीति की पहचान मानते हैं. साथ ही कहा कि ''हारा हूं या जीता हूं, जनता के बीच रहा हूं''

पोस्टर लगाकर अपनी मौजूदगी दिखाने की राजनीति नहीं: भरत सिंह चौधरी ने कहा कि ''वह चाहे चुनाव जीते हों या हारे हों, उन्होंने कभी जनता से दूरी नहीं बनाई. उन्होंने कहा कि उन्होंने लाखों रुपये के पोस्टर लगाकर अपनी मौजूदगी दिखाने की राजनीति नहीं की, बल्कि जनता के बीच जाकर काम किया है.

बड़ा राजनीतिक दावा किया: उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति पोस्टर और प्रचार तक सीमित नहीं है. जनता के सुख-दुख में शामिल होना और क्षेत्र की समस्याओं को उठाना ही उनकी प्राथमिकता रही है. उनके इस बयान को उन्होंने अपने विरोधियों के लिए सीधा राजनीतिक संदेश माना. ''मैं विधायक रहूं या न रहूं, 25 साल तक कांग्रेस आने वाली नहीं''

मंत्री के इस बयान के बाद कार्यक्रम स्थल पर राजनीतिक माहौल गरमा गया. उन्होंने कांग्रेस और अपने राजनीतिक विरोधियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जनता के बीच भाजपा की स्वीकार्यता मजबूत है और आने वाले समय में भी पार्टी को जनता का समर्थन मिलता रहेगा. उनके इस बयान को रुद्रप्रयाग की स्थानीय राजनीति में आगामी चुनावों की तैयारियों और राजनीतिक संघर्ष के बीच महत्वपूर्ण बयान माना जा रहा है.

मंत्री भरत सिंह चौधरी ने अपने संबोधन में जनता के प्रति जवाबदेही का उल्लेख करते हुए ऐसा बयान दिया, जिसने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान खींचा. बोले- ''फूल-माला पहनने का हक है तो जूते खाने का हक भी मुझे ही है''. अगर मैं गलत करूं तो मुझे जरूर जूते मारे जाएं''. इस बयान के जरिए मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते यदि जनता उन्हें सम्मान देती है तो उनके काम पर सवाल उठाने और गलत होने पर विरोध करने का अधिकार भी जनता को है. उन्होंने राजनीतिक विरोध को स्वीकार करने की बात कही, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर की जाने वाली टिप्पणियों पर कड़ा ऐतराज जताया.

पिता के लिए अपशब्द पर छलका दर्द: बीते दिनों जिला कार्यालय में हुए धरना-प्रदर्शन के दौरान उनके पिता को कथित तौर पर अपशब्द कहे जाने का मामला मंत्री के संबोधन में प्रमुखता से सामने आया. इस दौरान उनके तेवरों में आक्रोश के साथ भावुकता भी दिखाई दी. उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई नीतियों, विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर होनी चाहिए. किसी जनप्रतिनिधि के परिवार और माता-पिता को राजनीतिक विवाद में घसीटना उचित नहीं है.

उन्होंने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह राजनीतिक आलोचना से पीछे नहीं हटते, लेकिन परिवार के सम्मान के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे. उन्होंने विरोधियों से कहा कि यदि उनके कार्यों को लेकर कोई सवाल है तो खुले मंच पर मुद्दों के आधार पर सवाल करें. व्यक्तिगत आरोपों और अमर्यादित भाषा का सहारा लेकर राजनीति करना उचित नहीं है.

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