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पिता पर हुई अमर्यादित टिप्पणी से भड़के कैबिनेट मंत्री, भावुक होकर कही बड़ी बात, जानिए क्या कहा

रुद्रप्रयाग: कलक्ट्रेट में बीते दिनों आयोजित धरना-प्रदर्शन के दौरान एक महिला द्वारा कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित टिप्पणी किए जाने और उनके पिता को अपशब्द कहे जाने के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. बुधवार को सौंराखाल में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने इस मुद्दे पर पहली बार बेहद तल्ख अंदाज में अपनी बात रखी. मंच से उनका आक्रोश साफ दिखाई दिया और उन्होंने विरोधियों को जमकर निशाने पर लिया.

सौंराखाल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री चौधरी ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध और आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन परिवार और माता-पिता को लेकर अमर्यादित भाषा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी राजनीतिक लड़ाई में महिलाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.

राजनीतिक विरोधियों पर साधा निशाना: मंत्री के तेवर उस समय और तल्ख हो गए, जब उन्होंने अपने राजनीतिक सफर और जनता से अपने जुड़ाव का जिक्र किया. उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा, ''जाता तो वो हैं जो आता है, मैं तो कभी यहां से गया ही नहीं. उनसे पूछे उनके कार्यालय रुद्रप्रयाग में कहां है.'' उनका यह बयान कार्यक्रम में चर्चा का केंद्र बन गया.

जनता के बीच ही रहूंगा: मंत्री ने साफ संकेत दिया कि वह चुनावी हार-जीत को अपनी राजनीतिक सक्रियता का पैमाना नहीं मानते और जनता के बीच लगातार मौजूद रहना ही अपनी राजनीति की पहचान मानते हैं. साथ ही कहा कि ''हारा हूं या जीता हूं, जनता के बीच रहा हूं''

पोस्टर लगाकर अपनी मौजूदगी दिखाने की राजनीति नहीं: भरत सिंह चौधरी ने कहा कि ''वह चाहे चुनाव जीते हों या हारे हों, उन्होंने कभी जनता से दूरी नहीं बनाई. उन्होंने कहा कि उन्होंने लाखों रुपये के पोस्टर लगाकर अपनी मौजूदगी दिखाने की राजनीति नहीं की, बल्कि जनता के बीच जाकर काम किया है.

बड़ा राजनीतिक दावा किया: उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति पोस्टर और प्रचार तक सीमित नहीं है. जनता के सुख-दुख में शामिल होना और क्षेत्र की समस्याओं को उठाना ही उनकी प्राथमिकता रही है. उनके इस बयान को उन्होंने अपने विरोधियों के लिए सीधा राजनीतिक संदेश माना. ''मैं विधायक रहूं या न रहूं, 25 साल तक कांग्रेस आने वाली नहीं''