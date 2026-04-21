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खुशखबरी! सेम गांव के लिए सड़क कटिंग शुरू, अब ग्रामीणों को नहीं नापनी पड़ेगी पैदल दूरी

सेम-डुंगरी के लिए सड़क की कटिंग शुरू ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने पूजन कर किया सड़क कटिंग का उद्घाटन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

बता दें कि रतनपुर-दरमोला से सेम-डुंगरी मोटरमार्ग के निर्माण के लिए 151.14 लाख रुपए की लागत स्वीकृत की गई है. ऐसे में सड़क निर्माण होने के बाद ग्रामीणों को पैदल आवाजाही से छुटकारा मिल जाएगा. वहीं, सड़क के शिलान्यास के मौके पर कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने कहा कि उनका लक्ष्य रुद्रप्रयाग विधानसभा के प्रत्येक गांव को सड़क सुविधा से जोड़ना है. जिसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है.

रुद्रप्रयाग: करीब दो दशक के लंबे इंतजार और पिछले पांच सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार जखोली ब्लॉक के सेम गांव तक सड़क पहुंचने का सपना साकार होने जा रहा है. इसके लिए कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रतनपुर-दरमोला मोटरमार्ग से सेम-डुंगरी तक बनने वाली ढाई किलोमीटर सड़क का विधिवत शिलान्यास कर दिया है.

200 सड़कों का कर चुके निर्माण: मंत्री चौधरी ने बताया कि उनके कार्यकाल में अब तक लगभग 200 सड़कों का निर्माण पूरा किया जा चुका है. जबकि, 150 से ज्यादा सड़कों पर काम प्रगति पर है. आने वाले समय में और भी कई सड़क परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. जिससे क्षेत्र में आवागमन की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी.

सेम गांव के लिए सड़क का शिलान्यास करते कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"सेम गांव के लोग पिछले 20 सालों से सड़क की मांग कर रहे थे. लंबे संघर्ष के बाद अब यह सपना साकार होता दिख रहा है, जो क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है. सड़क बनने से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में भी लोगों को लाभ मिलेगा."- कृष्णानंद डिमरी, अध्यक्ष, सड़क निर्माण संघर्ष समिति

ग्रामीणों की समस्याएं हो जाएंगी दूर: वहीं, सेम-डुंगरी गांव के लोगों का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद सड़क की सौगात मिलने जा रही है. अभी तक सड़क न होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सड़क बनने से उन्हें पैदल नहीं चलना पड़ेगा.

कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी का स्वागत करते ग्रामीण (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"सड़क के अभाव में ग्रामीणों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था और खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती थी. अब सड़क निर्माण शुरू होने से लोगों में नई उम्मीद जगी है कि जल्द ही गांव तक सड़क सुविधा उपलब्ध हो जाएगी."- लक्ष्मी प्रसाद डिमरी, अध्यक्ष, भरदार विकास मंच

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